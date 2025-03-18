Туристам напомнили о необходимости уважать традиции других стран

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова напомнила, что путешественники должны уважать традиции других стран, чтобы избежать проблем во время отдыха.

В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт отметила, что ОАЭ, Египет и Турция, например, не имеют строгих ограничений по одежде, но надо понимать, что это мусульманские страны со своими законами и взглядами.

«Естественно, в каждой стране нужно себя чувствовать в гостях, а не как дома. Надо уважать законы страны, в которую ты приезжаешь», — сказала Осипова.

По её словам, можно заранее обратиться в турагентство и узнать о правилах пребывания в любой интересующей стране.

Ранее ведущий аналитик, руководитель направления «Стратегический маркетинг» компании «АРБ Про» Елена Сысуева заявила, что россияне стали чаще интересоваться аутентичными путешествиями по регионам страны.