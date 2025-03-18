В Альянсе турагентств напомнили о необходимости уважать традиции других стран

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Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова напомнила, что путешественники должны уважать традиции других стран, чтобы избежать проблем во время отдыха.

Туристам напомнили о необходимости уважать традиции других стран
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В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт отметила, что ОАЭ, Египет и Турция, например, не имеют строгих ограничений по одежде, но надо понимать, что это мусульманские страны со своими законами и взглядами.

«Естественно, в каждой стране нужно себя чувствовать в гостях, а не как дома. Надо уважать законы страны, в которую ты приезжаешь», — сказала Осипова.

По её словам, можно заранее обратиться в турагентство и узнать о правилах пребывания в любой интересующей стране.

Ранее ведущий аналитик, руководитель направления «Стратегический маркетинг» компании «АРБ Про» Елена Сысуева заявила, что россияне стали чаще интересоваться аутентичными путешествиями по регионам страны.

Отдых за границей
Наталия Осипова