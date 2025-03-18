Полных людей призвали платить за перевес в самолете

Пользователи сети призвали полных людей платить за перевес в самолете, как платят все пассажиры за лишние килограммы багажа. Такое предложение выдвинул один из подписчиков плюс-сайз-блогерши Джейлин Чейни в соцсетях, на что обратило внимание издание Daily Mail.

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Также пользователи предложили 28-летней Чейни и другим людям, страдающим от лишнего веса, похудеть или летать первым классом. В ответ американка обвинила подписчиков в «жирофобии» и назвала их бесчеловечными.

«Я не чемодан!» — заявила блогерша.

Чейни подчеркнула, что не будет снижать свой вес только ради того, чтобы сделать комфортнее чужую жизнь. Кроме того, девушка обратила внимание, что даже в дорогом первом классе самолета кресла не подходят для полных людей. В ответ юзеры предложили ей совсем перестать летать на самолетах.

«Мне просто перестать жить, потому что мир не создан для меня? Для многих людей перелеты — это необходимость, будь то по работе, по семейным обстоятельствам или ради путешествия», — заключила она.

Джейлин также призвала правительство США принять закон, регулирующий права полных людей и предоставляющий им доступ ко всем благам.

Ранее канадская плюс-сайз-модель и блогерша обвинила авиакомпании в дискриминации полных людей и заявила, что ей некомфортно путешествовать. По словам Элис Гилби, ей приходится носить с собой удлинитель ремня безопасности, поскольку в самолетах они не рассчитаны на полных людей.