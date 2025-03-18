Российский механик рассказал о своем путешествии на Северный полюс

Компания из 12 смелых путешественников преодолела маршрут из Канады в Гренландию через Северный полюс.

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Вездеходы, которые помогали пробираться через заснеженные пустыни, собирали механики в Екатеринбурге.

Одним их таких мастеров оказался Алексей Дубинин, житель деревни Мурзинка, сообщает "ОТВ - Екатеринбург".

- Мне предложили поучаствовать в экспедиции, люди посчитали, наверное, что я с этой задачей справлюсь, - рассказывает мужчина.

Алексей отметил, что без экстрима не обошлось.

По словам механика, на Северном полюсе их команда осталась почти без топлива. Путешественники ждали подмоги с большой земли. Позже вертолет смог доставить им дополнительное горючее.

Вернувшись домой, мужчина рассказал историю своей захватывающей поездки другим местным жителям.

Алексей признается, что если бы его вновь позвали, то без раздумий поехал бы на Северный полюс еще раз.

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