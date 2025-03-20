Как укрепления рубля сказалось на покупке туров по раннему бронированию

Укрепление рубля примерно на 15% с начала года заметно оживило спрос на покупку туров по раннему бронированию. По оценкам «Слетать.ру», в феврале продажи превысили прошлогодний показатель на 50%, продолжается позитивная тенденция и весной – плюс 16% в первой половине марта.

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«Мы фиксируем и увеличение глубины продаж, клиенты все чаще приобретают туры с вылетом осенью или зимой», – рассказала Любовь Воронина, руководитель международных проектов «Слетать.ру».

Она добавила, что в лидерах продаж Египет (22% от общего числа бронирований), Турция (21%), Таиланд (13%) и Эмираты (10%). При этом рекордный рост показали Китай и Вьетнам, куда не так давно были запущены прямые рейсы, – в 4,7 и 7 раз соответственно по сравнению с прошлым годом. Однако их доля в общем числе бронирований очень низка.

Другие участники рынка подтверждают тенденции. В Level.Travel сообщили, что с начала года на майские праздники забронировано на 77% больше туров, чем год назад (правда, считали не только заграничные путешествия, но и поездки по России):

«Выросла и глубина бронирования, в том числе турецкого направления».

По словам директора по развитию ОnlineTur.ru Игоря Блинова, запросов стало поступать больше, хотя продажи активизировались еще до того, как курс рубля начал расти.

По оценке руководителя туроператора Space Travel Артура Мурадяна, стоимость путешествий с начала года снизилась примерно на 10%. При этом курс сейчас находится на тех же значениях, что и год назад: «А на туристический спрос позитивно влияет не столько сам курс, сколько информационный фон вокруг снижения доллара».

Есть мнение, что бурный рост раннего бронирования может привести к спаду во время собственно летнего сезона – мол, кто хотел, с отпуском уже определился. Однако согласны с этим не все.

«Есть поклонники и у раннего бронирования, но есть все-таки заметное число людей, которые покупают ближе к так называемой последней минуте. Поэтому пропорционально все будет то же самое», – отметил Игорь Блинов.

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» мы запустили опрос – предложили читателям ответить, забронировали ли они тур, воспользовавшись укреплением рубля.