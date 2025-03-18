Все, что нужно знать об отдыхе в Абхазии в 2025 году

На прошлой неделе МИД России отменил рекомендацию для сограждан воздержаться от поездок в Абхазию, поскольку обстановка в республике нормализовалась. Но даже до этого события соотечественники не теряли интереса к соседней стране. Эксперты туротрасли отмечали всплеск востребованности абхазских курортов в начале марта, заметив, что число ранних бронирований гостиниц и других объектов размещения в регионе в 2025 году значительно увеличилось. Однако и это не предел — после открытия аэропорта Сухума, который не работал последние 30 лет, специалисты прогнозируют еще больший рост турпотока из России в республику. Но не всем это нравится: Грузия против возобновления авиасообщения между РФ и Абхазией и собирается этому помешать. «Лента.ру» выяснила, что будет с абхазской авиагаванью и почему это так важно для россиян.

В феврале аэропорт Абхазии принял первый рейс из Москвы после длительного перерыва

В течение последних 30 лет Абхазия была связана с другими государствами лишь автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. Аэропорт рядом с Сухумом был построен в 1960-х годах и благополучно работал до грузино-абхазского конфликта. Поскольку воздушная гавань была в центре военных действий, его работу пришлось остановить.

Однако в пятницу, 7 февраля, после многолетнего перерыва авиагавань приняла первый рейс из Москвы. Обновленный аэропорт обеспечен всей необходимой аэродромной техникой — пожарными автомобилями, аэродромным тягачом, багажными тележками, трапами и автобусами, а также каретами скорой помощи.

Регулярные рейсы в Россию планируют запустить к началу летнего сезона. После этого, как отмечают в Российском союзе туриндустрии (РСТ), турпоток в республику может значительно вырасти при условии, что география полетов в города РФ будет обширной.

«Думаю, при этих условиях турпоток может подрасти на 5-10 процентов. Основные абхазские курорты, Пицунда и Гагра, расположены все же ближе к аэропорту Адлера, и, если расширить переход на КПП Псоу на границе с Абхазией, можно будет добираться до них за час-полтора. Конечно, работающий аэропорт окажет сильное влияние и на сам Сухум, и на города южнее него — туда удобнее станет летать. Это станет мегасобытием и для местных жителей», — Сергей Ромашкин генеральный директор компании «Дельфин»

Перспективность Абхазии как туристического направления отмечают и другие эксперты отрасли. Страна традиционно считается бюджетной, при этом в настоящее время там уже открылось несколько больших качественных отелей с системой «все включено». Благодаря этому отдыхом на абхазских курортах заинтересовались более взыскательные туристы. Их привлек сервис высокого уровня с ценами заметно ниже, чем в Сочи, объяснила коммерческий директор компании «Алеан» Оксана Булах.

В ноябре 2024 года официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян воздержаться от поездок в Абхазию, в том числе туристических. Дипломат отметила, что в закавказской республике сложилась кризисная ситуация, и это, вне зависимости от ее исхода, тормозит развитие страны. Однако на сегодняшний день рекомендация была отменена, что тоже может благотворно сказаться на интересе соотечественников к Абхазии.

Отдохнуть в Абхазии можно от 55 тысяч рублей на двоих

Россиян предупредили, что не стоит ждать скидок и резкого снижения цен на отдых в Абхазии. Стоимость летних туров на двоих по системе «все включено» пока составляет около 55 тысяч рублей. Есть варианты и дешевле — «Интурист» предлагает 7 ночей в трехзвездочном отеле за 25,6 тысячи рублей, а у «Мультитура» аналогичные условия, но с завтраками обойдутся в 33,4 тысячи рублей.

При этом пока сложно прогнозировать стоимость авиабилетов, поскольку даже не сообщается, из каких городов России и какие перевозчики полетят в закавказскую республику. Более того, не всем будет удобно пользоваться авиасообщением: например, в Гагру будет легче добраться из авиагавани Сочи.

Грузия раскритиковала открытие аэропорта в Сухуме

Грузинские власти выступили против того, чтобы российские авиакомпании возобновляли полеты в Абхазию уже в этом сезоне, и намерены помешать этим планам. Так, Грузинское агентство гражданской авиации уже объявило, что будет добиваться от Международной организации гражданской авиации (ICAO) введения запрета на регулярные рейсы авиаперевозчиков из России.

Они объяснили, что работа аэропорта незаконна и нарушает главные принципы Чикагской конвенции о международной гражданской авиации иностранными авиаперевозчиками, которые совершают рейсы в этот аэропорт. Еще одна претензия Грузии касается отсутствия у авиагавани Сухума сертификата пригодности. Его якобы должны выдать грузинские авиационные власти. В связи с этим эксплуатацию аэропорта на территории Грузии они посчитали невозможной.

«Мы считаем, что возобновление работы аэропорта в Сухуме и строительство военно-морской базы в Очамчире являются частью ухудшения в сфере безопасности, продолжения оккупации и дальнейшей милитаризации Абхазии», — Лаша Дарсалия, замглавы МИД Грузии.

Почему Грузия вмешивается в работу абхазского аэропорта

Грузия до сих пор не признала независимость Абхазии, несмотря на призывы последней. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился во время выступления в ООН к населению Абхазии и Южной Осетии с призывом жить в едином грузинском государстве. Эти слова в абхазском МИД назвали «мифическими терминами».