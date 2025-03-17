Во сколько обойдется отдых в Египте и Турции весной

В туроператорских компаниях в апреле – мае отмечают всплеск интереса к турам в Египет. В компании FUN&SUN приводят данные: бронирования туров на апрель – май выросли на 149% по отношению к уровню 2024 года. Скачок, по мнению генерального директора Владимира Рубцова, произошел благодаря появлению новых отелей, в частности гостиниц сети Rixos в Шарм-эль-Шейхе: «Уже открывается номерной фонд Rixos Radamis на первой линии».

Во всех крупных компаниях, к которым обратился наш корреспондент, подтвердили тенденцию – спрос на Египет очень высокий. Правда, средними цифрами прироста называют 50–52%. Яна Муромова, заместитель генерального директора Anex, говорит:

«В такой ситуации каждый туроператор решает, какую стратегию выбрать. Например, мы не гонимся за охватом, не контрактируем все доступные авиакомпании сразу, а ориентируемся на потребности туристов и собственную экономику. Исходя из этого определяем партнеров и цены. Несмотря на то что мы сами вводим определенные рамки и ограничения, у нас очень хорошие показатели по объемам продаж».

По мнению экспертов, один из положительных факторов – отсутствие переизбытка перевозки на Египет. Туроператорам не надо толкаться локтями и снижать цену ниже рентабельности. Исключением становятся случаи, когда сама компания хочет извлечь максимальный объем из волны спроса. Определенности, какое количество рейсов полетит в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, пока нет. По словам экспертов, «летние программы верстаются под Турцию, другие направления получают квоты по остаточному принципу». Поэтому пока трудно сказать, как пройдет весь летний сезон для Египта. Ясно только, что апрель – май будут загружены максимально.

В «Библио-Глобусе», который на рынке считают главным по Египту, проблем с дефицитом кресел не ощущают. Ирина Костенко, заместитель генерального директора, говорит:

«Мы гибко подстраиваемся под спрос, при необходимости расширяемся, стабильно летаем на “Аэрофлоте” и “России”. В 2025 году у нас перевозки будет значительно больше, чем в 2024-м».

Одна из причин высокого интереса к Египту – пока еще слабая конкуренция со стороны Турции при сопоставимых ценах. Там в апреле сезон только набирает обороты и не все отели открыты. Поэтому все чаще весной туристы ориентируются на курорты Красного моря. Если рассматривать самый экономичный вариант гостиницы 4* на первой линии от моря (с хорошим рейтингом в поисковиках. – Ред.), недельный тур в Египет можно забронировать за 136 тыс. руб. на двоих. По такому прайсу можно, например, отдохнуть с 18 апреля в Siva Sharm Resort & Spa или в Sharm Resort в Шарм-эль-Шейхе. А за 150 тыс. доступен тур на 8 дней с проживанием в отеле 5*, например в The Grand Hotel Sharm в бухте Рас-Ум-Сид на первой береговой линии в Шарм-эль-Шейхе.

Отдых в Турции в апреле обойдется примерно в ту же сумму. В частности, недельный тур в Ambassador Plaza Hotel 4* в Кемере предлагается за 120 тыс. руб.

Однако купание в Средиземном море в это время еще не гарантировано. Средняя дневная температура воздуха в Анталье в апреле держится на уровне 22 градусов, хотя в конце месяца может достигать и 28 °C. Ночью воздух охлаждается до значений 14–15 °C. На курортах Красного моря жаркая погода гарантирована: днем в среднем около 28–29 °C, ночью – 22 °C. Температура морской воды у побережья Шарм-эль-Шейха держится в апреле на уровне 23,4 °C, в то время как в Анталье 18 °C.

Ранее TourDom писал, что во время весенних школьных каникул, которые у тех, кто учится по триместрам, пройдут с 5 по 13 апреля, туры в Египет с вылетом из Москвы станут дороже на 20–30%.