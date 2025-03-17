ОАЭ опередили Турцию по количеству отелей с русскоговорящими сотрудниками

Ряд популярных телеграм-каналов опубликовали со ссылкой на онлайн-платформу 101hotels.com сообщения о том, что Эмираты якобы «обогнали Турцию по числу гостиниц с русскоязычным персоналом». В ОАЭ таких отелей якобы уже 377, тогда как на турецких курортах – 299.

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Портал «ТурДом» направил запрос в 101hotels.com с целью выяснить, действительно ли компания делилась со СМИ такой информацией и если да, то каковы источники данных. По состоянию на 18:00 17 марта ответ не получен.

Между тем специалисты сомневаются в самой возможности получить объективную статистику по этой теме.

«Вряд ли кто-либо на рынке владеет достоверными цифрами общего числа объектов размещения в Турции или ОАЭ, не говоря уже о том, в какой доле гостиниц есть русскоговорящие сотрудники. Получить такие данные практически невозможно – хотя бы ввиду большой текучки кадров, кроме того, персонал зачастую нанимают только на сезон, штатное расписание постоянно меняется», – пояснил один из экспертов.

И в Турции, и в ОАЭ пляжные курорты принимают большое число гостей из РФ и стран СНГ, представители которых также могут общаться на русском. Поэтому в гостиницах, ориентированных на наши рынки, уже много лет проводится политика найма определенной доли русскоговорящего персонала. «Что касается Эмиратов, то в 99% пляжных отелей категории 4–5* на сегодня обязательно найдется хотя бы 1–2 сотрудника, говорящих по-русски. Как правило, они работают в отделах продаж. В Турции картина симметричная, русским зачастую владеют не только “сейлзы”, но и работники ресепшен, гостиничных ресторанов, баров и т. д.», – рассказал директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

«Не думаю, что в ОАЭ больше, чем в Турции, отелей с русскоговорящим персоналом», – добавляет директор по продажам сети Rixos в ОАЭ Саил Картал, имеющий опыт работы на турецком рынке и владеющий ситуацией на обоих этих туристических направлениях.

Он отмечает, что в последние годы отели Эмиратов, особенно 5*, явно стали акцентировать внимание на этой теме, чтобы снять барьеры в общении с гостями из РФ и СНГ, не владеющими английским. Однако надо учитывать, что на курортах ОАЭ более интернациональная публика, чем в пляжных гостиницах Турции, в большей степени ориентированных на российский рынок. Поэтому по части «русификации» сервисов турецкие отели пока, как правило, опережают эмиратские.

Ранее мы писали о том, что генконсульство РФ в Дубае, чей телеграм-канал отличается неформальным стилем общения, потроллило туристов, опубликовав примеры некоторых обращений в дипмиссию, разбор которых явно не входит в компетенцию дипломатов.