Россиянам раскрыли цены на летние туры «все включено» в Абхазию

Летние туры «все включено» в Абхазию стоят от 55 тысяч рублей на двоих без перелета. Цены на отдых в республике Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Уточняется, что в такую сумму обойдется тур на семь ночей с проживанием в трехзвездочном отеле во второй половине июня. Отдых в четырехзвездочном отеле будет дороже — от 64,8 тысячи рублей на двоих.

После снятия ограничений на продажи туров в Абхазию спрос на направление, по прогнозам туроператоров, восстановится до привычных значений в течение ближайших трех-четырех недель. Так, в компании «Мультитур» отметили резкое увеличение количества запросов — в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом. А у туроператора «Дельфин» за неделю с 3 по 10 марта прирост количества заявок составил 35 процентов. По мнению вице-президента АТОР, генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, в конце марта этот показатель составит уже 50 процентов.

МИД России отменил рекомендацию для сограждан воздержаться от поездок в Абхазию 14 марта. В ведомстве добавили, что обе страны находятся на контакте по вопросам правопорядка и безопасности туристов.