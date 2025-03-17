Туроператоры перечислили страны-лидеры по брони на лето у россиян

Популярность у россиян китайского острова Хайнань обусловлена относительно недорогим проживанием и отсутствием визы, но в топе по бронированиям на лето также остаются Турция, Египет и Эмираты. Об этом в беседе с НСН рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

В 2025 году россияне бросились скупать подешевевшие пляжные туры в Китай — спрос на летние путевки в азиатскую страну вырос на 15% по сравнению с 2024 годом, пишет РБК. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что летом туристы в основном выбирают пляжный отдых, а на Хайнань приходится примерно 95% всего объема туров в Китай. Арутюнов объяснил, почему россияне летят на Хайнань и какие еще страны примут большинство российских туристов.

«Ряд туроператоров планирует продать до 30-40% летних туров в популярные страны до конца апреля. Хайнань является безвизовым, относительно недорогим с точки зрения размещения и пребывания на курорте. Еще один фактор, влияющий на популярность - это то, что китайские авиакомпании наращивают перевозку. Безусловным лидером по-прежнему остается Турция, на которую придется 70% всего туристического трафика летом. Также там фигурирует Египет. В отличие от расхожего мнения, по климату и по температуре воды летом там сезон. С апреля у ряда перевозчиков будет расширение полетных программ в Шарм-Эль-Шейх. Конечно же, круглогодичными остаются Таиланд и Арабские Эмираты, куда будут доступны скидки. При этом перевозчики не только сохраняют зимнюю модель расписания перелетов, но и даже увеличат их в летний период. Сюда я бы добавил Вьетнам - туда перевозки тоже существенно вырастут с апреля, так что он будет отбирать трафик у Таиланда», - рассказал он.

По его словам, самые бюджетные предложения этим летом доступны в Эмиратах и Египте, а вот ценовая вилка на Хайнань достаточно большая.

«Ценовой разброс на Хайнань начинается в среднем от 150 до 250 тысяч рублей на двоих за десятидневное путешествие. Туры в Эмираты планируются где-то от 90 тысяч на летний период за семь дней. Это существенно дешевле зимнего ценового предложения. Таиланд будет стоить где-то 150-180 тысяч на двоих за десять дней. В Турции начальный диапазон от 90 тысяч, но реальная цена где-то 130-140 тысяч за путешествие вне топового августа. У Вьетнама такой же диапазон, как у Таиланда. Египет начинается где-то от 120 тысяч за семь дней, но это уже all-inclusive в отличие от Эмиратов», - подытожил он.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН рассказал, что турагентства в 2025 году ожидают увеличение числа бронирований путевок в Тунис в пять раз, а также снижение цены на 15%.