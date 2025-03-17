20 лучших достопримечательностей Пхукета

В некоторых локациях снимались любимые многими фильмы.

© Чемпионат.com

Пхукет – самый большой остров Таиланда. Его протяжённость составляет 51 км, и он считается одной из богатейших провинций юго-восточного азиатского государства. Львиную часть этого райского уголка планеты составляют холмы.

Пхукет буквально облеплен мелкими островками с густой тропической растительностью. И если бросить взгляд на него из окна самолёта, по форме он напомнит огромную жемчужину.

В прошлом веке, до 70-х годов, на острове процветало каучуковое производство. А затем на местные власти словно нашло озарение: чудная природа, близость океана и его морей, выгодное географическое положение – отличные условия для развития международного туризма.

Сейчас Пхукет с населением более полумиллиона человек – популярный в мире курорт, принимающий в день до 2000 гостей.

Как провести время и что посмотреть на Пхукете? Составили гид по самым интересным местам острова.

Пляжи Пхукета

Пляж Патонг-Бич

Находится на острове Патонг (в переводе с тайского означает «банановый лес»). Белоснежный песок, тёплое море, высокие пальмы и каучуковые деревья вокруг создали атмосферу, способствующую хорошему отдыху.

Патонг-Бич растянулся на 4 км и считается одним из самых приспособленных мест для занятий дайвингом и парасейлингом, а также для катания на водных мотоциклах. Береговая линия представляет собой целую сеть небольших кафе и ресторанов, где можно отведать деликатесы национальной кухни.

Ближе к вечеру отсюда довольно легко добраться до центра ночной жизни Патонга — на Бангла роуд есть много ночных клубов и ресторанов. А ещё можно записаться на тайский бокс.

Пляж Карон

Расположен у одноимённого посёлка, его длина составляет не более 3 км. Мелкий и мягкий песок имеет одну особенность: когда наступаешь на него, – он будто «поёт». Этот природный феномен объясняется просто. Повышенное содержание кварца в песке, его трущихся друг о друга твёрдых частиц вызывает скрипучую «музыку».

Пляж Карон – муниципальный, а потому отдыхать здесь можно бесплатно. На его территории есть небольшой коралловый риф, поэтому подводный мир особенно красив. Здесь туристы занимаются снорклингом.

Отдыхать на Кароне лучше зимой. В это время года на пляж не накатывают высокие и опасные волны. Увы, он не защищён берегами бухты, потому здесь постоянно дежурят спасатели.

Пляж Ката Ной

Бесплатный пляж длиной в 800 м расположен в юго-западной части острова Пхукет. Ката Ной в переводе с тайского означает «маленький». Пляж действительно небольшой, но очень уютный.

Чистый белоснежный песок, бирюзового цвета вода, температура которой здесь гораздо ниже, чем в других местах, – прямо райские условия для комфортного времяпровождения. Габариты бухты в Ката Ной очень тесны для судоходства, поэтому здесь спокойно и тихо.

Пляж отличается ещё и тем, что при заходе в море ощущаешь идеальное дно, без острых камешков и ракушек. В период муссонов поднимаются сильные волны – самое время для занятий сёрфингом.

Пляж Камала

Сама природа будто завела пляж в компактную бухту, окружённую скалами, которые причудливо поросли деревьями. Он расположен в северо-западной части острова Пхукет, его длина – около 2 км.

Мягкий жёлтый песок, море, постоянно меняющее цвет с голубого на зелёный, развитая инфраструктура привлекают ежегодно тысячи туристов. Рядом с пляжем находится небольшая роща экзотических растений. В её тени можно укрыться от жары после полудня.

Особой популярностью среди туристов пользуется Пятничный рынок в южной части пляжа, где есть сувенирные лавки.

Пляж Най Харн

Его длина составляет 700 м, расположен в юго-западной части острова Пхукет. Вдоль песчаной полосы растут хвойные деревья. Буйная растительность и два мыса отлично защищают Най Харн от ветров.

На пляже царит умиротворяющая и спокойная атмосфера. На левой стороне прибрежной полосы есть небольшое озеро с прозрачной водой, где хорошо отдыхать с детьми: здесь не так глубоко, как в море – и довольно прохладно.

Единственный минус, немного скрадывающий впечатление о живописном пляже, – это проблема с магазинчиками, кафе и ресторанами, до которых придётся прогуляться.

Пляж с самолётами Май Као

Он считается диким. Протяжённость песчаной полосы составляет 12 км. Май Као находится на территории национального парка Сиринат. Особых развлечений на пляже нет. Однако Май Као пользуется среди туристов бешеной популярностью.

Дело в том, что пляж находится вблизи аэропорта и самолёты приземляются так часто, что горячие воздушные потоки постоянно вызывают небольшие песчаные бури. Туристам нравится испытывать лёгкий экстрим, когда мощный ветер едва не сбивает с ног. За это время они успевают сделать фото низко летящего лайнера, чтобы оставить впечатления на долгую память.

На Май Као настоящую опасность представляют «отбойные течения», которые образуются во время отлива.

Национальные парки

Национальный парк Сиринат

Площадь его территории составляет 8000 га. В 1981 году национальный парк Сиринат стал заповедником. Власти решили таким образом сохранить реликтовые мангровые леса и гнездовья зелёных черепах.

В состав парка, помимо мангровых лесов и огромного количества орхидей, входят 13 км береговой линии с тремя дикими пляжами. В его водах, преимущественно в коралловых рифах, водятся более сотни видов рыб, морских звёзд и животных.

В непроходимых тропических лесах можно встретить редких крабов, называемых пальмовым вором, а также азиатских циветт и макак. Здесь же обитают более 100 видов птиц, среди которых стоит отметить крупных хищников – морских орлов.

Национальный парк Кхао Сок

Его площадь составляет 739 км², он находится в южной части острова Пхукет и считается самым влажным местом в Таиланде. За год здесь выпадает более 3500 мм осадков.

В тропических дождевых лесах нашли себе надёжный приют азиатские чёрные медведи, дымчатые леопарды, кабаны, вараны. Здесь даже водятся мышиные и «лающие» олени.

Кхао Сок примечателен тем, что на его территории растут самые крупные на планете цветы – раффлезии. Каждый может весить 10 кг и более. Любимым местом отдыха туристов считается искусственное озеро Чео Лан. Особенно популярен сплав на бамбуковых плотах – захватывающая и увлекательная экскурсия по живописным уголкам парка.

Парк птиц

Открылся в 2013 году и стал единственным на острове заповедником для тысячи пернатых. Новый развлекательный комплекс построили рядом с великолепным водопадом.

Площадь парка птиц составляет около 50 000 м². Здесь обитают более 100 редких птиц, для которых созданы все условия, чтобы они чувствовали себя как на воле. Попугаи, страусы, павлины, фазаны и орлы – далеко не полный перечень пернатых.

Три раза в день в национальном парке устраивается необычное шоу. Птицы на радость публике показывают своё умение кататься на велосипеде, рисовать картины – и даже играть в напёрстки.

Культурные достопримечательности

Храм Большого Будды

Одна из главных достопримечательностей Пхукета. Это религиозное сооружение поражает своей величественностью и, конечно же, размерами. Статую Большого Будды установили в 2002 году, она была воздвигнута в честь короля Таиланда Раме IX. Её высота составляет 45 м, а ширина – 25 м.

Архитектурный комплекс разделён на три яруса и представляет собой настоящее произведение тайского зодчества. Статуя из бетона, облицованная белым бирманским мрамором, светится на солнце, создавая величественную картину.

Храм Ват Чалонг

Буддийский храм Ват Чалонг построили примерно в 1837 году. На его территории, в центральной части находится пруд с золотыми рыбками, которые, как считают буддисты, олицетворяют ангелов и приносят посетителям успех во всех делах.

В одном из зданий расположен крематорий, где сжигают умерших людей и слонов. Эти благородные животные почитаемы среди тайцев и считаются священными.

В храме находится Чеди Пхра Махатхат – гигантская ступа высотой в 62 м. Там хранится святыня – часть ключицы Будды. Её могут увидеть туристы в стеклянной колбе на третьем этаже ступы.

Архитектура Старого города Пхукета

Считается, что он носит следы китайско-португальского стиля, некую смесь европейского и азиатского подходов к архитектуре. Старый город находится в глубине острова, и его можно спокойно, не спеша, обойти за один день.

Узкие улочки с низкими домами напоминают о китайском влиянии, в котором не чувствуется особого размаха и ощущается намерение быстрее обустроиться, осесть. Впрочем, это вполне понятно: в XIX веке иммигранты из Поднебесной работали на рудниках по добыче олова.

Затем приехали португальцы и потеснили китайцев. Итогом такого соперничества стали роскошные особняки в европейском стиле.

Уникальные места и экскурсии

Острова залива Пханг Нга

На территории залива насчитывается более 100 крошечных островов и карстовые гроты. Пещеры на одних сменяются непроходимыми мангровыми зарослями на других. Туристы уже давно облюбовали эти диковинные места, прекрасно приспособленные для самого увлекательного развлечения – сплава на каяках или байдарках.

Остров Ко Хонг славится своими крутыми, отвесными скалами, усеяными жилищами стрижей-салаганов. Отметим, что суп из ласточкиных гнёзд считается изысканным деликатесом. И ремесло охотника за экзотическим ингредиентом считается очень опасным.

Остров Ко Пануи наиболее обитаемый, и тайцы называют его «деревней морских цыган».

Остров Джеймса Бонда

Режиссёр девятого фильма «Человек с золотым пистолетом» Гай Хэмилтон был покорён достопримечательностями залива Пхан Нга. Дикая природа с крутыми скалами, подводными гротами и высокими набегающими океанскими волнами стала естественной декорацией для съёмки «бондианы» на двух островах – Као Пинькан и Ко Тапу.

Работа над фильмом началась в 1974 году. Теперь имя киношного неуловимого агента – визитная карточка залива, которая привлекает тысячи туристов со всех концов света.

Второй «остров Бонда» – Ко Тапу – представляет собой скалу высотой в 29 м, по форме напоминающую гигантский гвоздь. Као Пинькан известен тем, что здесь снималась финальная сцена картины. Тайцы позже открыли на острове пляж и стоянку.

Симиланские острова

Архипелаг находится на юге страны в Андаманском море. Его площадь составляет более 140 км², он считается частью национального парка «Симилан». Коралловые заросли, окружающие 11 островов архипелага, – одно из лучших мест на планете для подводного плавания.

Статус заповедника парк получил в 1982 году. Остров Хуонг в его составе отличается не только длинным пляжем. Здесь обитает множество редких черепах.

Остров Ха, небольшой по размерам, – любимое место для дайверов. И в глаза бросается главная достопримечательность – Сад угрей – белые скалы, которые выглядывают из-под воды.

Бангу считается одним из лучших островов для занятий снорклингом: здесь нет сильных течений.

Коралловый остров

Ко Хе – это сказочный уголок, окружённый коралловыми рифами длиной в два с лишним километра. Коралловый остров славится своими великолепными пляжами и хорошим сервисом. Он как бы запрятан в джунглях, где можно услышать пение экзотических птиц и посмотреть на представителей местной фауны.

В прибрежных водах, настолько прозрачных, что видно даже дно, обитают забавные рыбы-попугаи, гигантские морские черепахи, мурены и лангусты. Коралловые рифы в нескольких метрах от берега, небольшая глубина – это идеальные условия для занятий снорклингом.

Острова Пхи-Пхи

Архипелаг состоит из шести островов, находящихся между побережьем материкового Таиланда и Пхукетом. И он уже давно приобрёл мировую славу. По большей части благодаря тому, что на фоне местной живописной природы в 2000 году снимался фильм «Пляж» с участием Леонардо Ди Каприо.

Каждый из островов архипелага имеет свои особенности. Добраться до них не составит особого труда: на быстроходном катере поездка займёт менее часа.

На острове Ле всегда столпотворение: каждый турист желает посетить Пещеру Викингов. На её стенах древний художник изобразил лодки, смахивающие на драккары свирепых скандинавских воинов.

Гора Обезьян

Высота Горы Обезьян – около 289 м над уровнем моря, для Пхукета этот показатель считается рекордным. Здесь нашли себе место обитания тысячи макак. По сути, Гора Обезьян уже давно превратилась в заповедник, где служащие в определённые часы подкармливают животных.

Макаки привыкли к человеческому обществу и бо́льшую часть времени проводят вдоль дороги и на парковках, терпеливо ожидая первых туристов. На Горе Обезьян установлены три смотровые площадки, расположенные на трёх уровнях.

Спору нет: на первый взгляд макаки – милые существа, берущие угощения прямо из ваших рук. Однако обезьяны считаются переносчиками опасных болезней и обладают непредсказуемым характером. Поэтому туристы должны быть крайне осторожными и соблюдать определённые правила при общении с животными.