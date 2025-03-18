В Таиланде прокомментировали сообщения о сокращении безвиза для россиян

Власти Таиланда пока не приняли решение о сокращении сроков безвизового въезда для граждан России, Китая и еще 91 страны с 60 до 30 дней. Об этом сообщили во вторник РИА Новости в МИД Таиланда.

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"Никакого рeшения по этому вопросу пока не принято", - сказали в МИД.

Более подробную инфoрмацию обещали предоставить до конца недели.

Ранее таиландские СМИ распространили заявление министра туризма и спорта Таиланда о принципиальном решении сократить срок безвиза. Целью этого является предотвращение использования безвизового режима иностранцами для ведения незаконного бизнеса.