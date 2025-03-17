Таиланд изменит сроки пребывания туристов по безвизовому въезду

Таиланд намерен сократить в два раза сроки пребывания туристов, в том числе и из России, по безвизовому въезду. Новый срок составит 30 дней вместо 60. Об этом пишут местные СМИ.

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— Безвизовый въезд для иностранных граждан будет сокращен с 60 до 30 дней (...) в целях предотвращения использования безвизового въезда иностранцами для ведения нелегального бизнеса, — говорится в материале издания Bangkok Post, которое ссылается на Министерство туризма и спорта Таиланда.

При этом 9 марта еще одна азиатская страна внесла изменения в безвизовый режим — власти Вьетнама приняли решение продлить его для граждан России еще на три года. Также это коснулось жителей еще 11 стран, в их числе Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Япония, Южная Корея, Дания, Швеция, Италия и Финляндия.

До этого депутат Государственной думы РФ Михаил Матвеев заявил, что России необходимо ввести визовый режим со Средней Азией и Закавказьем, чтобы в период специальной военной операции гарантировать безопасность страны от террористов-мигрантов.