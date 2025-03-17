Туристы в Дубае просят российских дипломатов разгонять клопов

Разогнать насекомых, сменить полотенца, выбить больше сладостей на завтрак – Генконсульство России в Дубае в своем фирменном стиле потроллило туристов, опубликовав некоторые обращения, которые приходят на официальную почту. Похоже, что многие не до конца понимают, какой у дипмиссии функционал. Так, одни путешественники обнаружили в отеле клопов. Разобраться с кровососущими попросили дипломатов.

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Другим во время заселения не понравились полотенца и постельные принадлежности в номере:

«Грязные – надо чистые!»

Третьи потребовали очистить берег пляжного клуба от разлившейся нефти (даже фото нефтепродуктов приложили), а четвертые – призвать к ответу владельца кафе, по распоряжению которого туристам дают только одну баночку джема в руки.

«Считаем это дискриминацией по национальному признаку», – заявил автор обращения.

Иногда туристы просят дипломатов решить их финансовые проблемы, утверждая:

«Мы приехали в Дубай на последние деньги», – а то и вовсе стать арбитром в семейных ссорах.

«Если генконсульство вдруг закроет прием, значит, мы срочно всем дипломатическим составом отбыли на разборку с клопами, нефтяным бардаком, полотенечным казусом и джемным беспределом», – в шутку предупреждают в дипмиссии, а всерьез призывают соотечественников не нервничать по пустякам и обращаться только по действительно веским поводам.

Ранее TourDom.ru писал, что генконсульство РФ призвало туристов не привозить шоколад из Дубая по просьбе незнакомцев

Ранее TourDom.ru писал, что генконсульство РФ призвало туристов не привозить шоколад из Дубая по просьбе незнакомцев