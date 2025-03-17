Эксперты назвали топ-20 самых опасных городов Европы

Эксперты составили топ-20 самых опасных городов Европы в 2025 году. Они составили рейтинг, где ноль — отсутствие преступности, а 100 — предельный уровень преступности.

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Рейтинг самых криминальных городов Европы открыл шведский Мальмё. Самые распространенные преступления там — карманные кражи, ограбления и преступления, связанные с наркотиками. Уровень преступности в нем оценивается в 56,7 балла.

На балл больше у столицы Франции Парижа. Здесь могут не только ограбить туриста, но еще избить и изнасиловать. Самыми опасными районами считаются вокзалы Gare de l'Est и Gare du Nord ночью, квартал красных фонарей Пигаль и Шато-Руж.

В бельгийском городе Льеже уровень преступности оценивается в 60 баллов. Чаще всего путешественники тут сталкиваются с домогательствами, незаконным оборотом наркотиков и кражами автомобилей. Власти не рекомендуют даже местным жителям оставлять в машинах ценные вещи и покидать свои дома ночью.

Примерно аналогичный уровень преступности во французских городах Гренобле и Монпелье, а также в итальянском городе Катания. Чаще всего здесь происходят кражи, вандализм, наркоторговля, грабежи путем вырывания сумок, а также кражи со взломом.

Еще один итальянский город получил 62,5 балла. Неаполь прозвали столицей убийств. Самой большой проблемой тут являются организованные преступные группировки.

У британского Бирмингема 64 балла. Уровень преступности в городе достигает 145 на 1000 человек. Чаще всего тут происходят кражи со взломом и преступления сексуального характера. Один город в Великобритании все-таки обошел Бирмингем в данном рейтинге. Ковентри печально известен изнасилованиями, вандализмом, хулиганством, кражами и ограблениями.

Пальму первенства по уровню преступности в Европе держит французский Марсель. Здесь распространены угоны машин, ограбления с применением насилия, проникновения преступников в частные дома. Полиция страдает от местных банд, однако ничего не меняется, сообщает Life.ru.

Годом ранее рейтинг самых опасных городов Европы возглавлял Таллин (Эстония) — здесь было больше всего убийств: на 100 тысяч населения 5,5 убийства. Далее по аналогичной причине шел Вильнюс (Литва), Флоренция (Италия) — за кражи и мошенничество, Белфаст (Северная Ирландия) — за грабежи, Каунас (Литва) — из-за бытовых ссор, Милан (Италия), Сараево (Босния и Герцеговина), Глазго (Шотландия), Стамбул (Турция) и Киев (Украина).

Мальмё тогда располагался только на 17-м месте, а Марсель — на 22-м. На данный момент Литва и Латвия возглавляют рейтинг самых опасных стран Европы именно из-за убийств. В Литве на 100 тысяч человек 4,57 убийства, в Латвии — 4,36.

Ранее россиянам перечислили три опаснейших города мира, отдых в которых лучше не планировать. Соответствующий рейтинг привел турагент Тариел Гажиенко.

В разные годы в печальный топ попадали самые разные города и страны. В 2017 году наименее безопасными государствами были признаны Афганистан, Сирия и Йемен. Год спустя самыми опасными странами для путешественников стали Ливия, Южный Судан, Афганистан, Мали, Сомали и Йемен.

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