Россияне побили рекорд по поездкам в Таиланд: в минувшем зимнем сезоне турпоток в эту страну Азии вырос на 16,5 процента. Об этом Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По данным Туристического управления Таиланда, за три месяца зимы в страну приехали 726 тысяч россиян. При этом в сезоне 2023-2024 годов их количество составило 622,7 тысячи человек.

Пик визитов пришелся на январь (почти 256 тысяч). В декабре в Таиланде отдохнули 239,5 тысячи россиян, а в феврале — 230,6 тысячи.

Отмечается, что туроператоры ожидают рост спроса на весенний и летний Таиланд на 20-30 процентов по сравнению с прошлым годом.

Ранее российский путешественник побывал в Таиланде и назвал курорт Пхукет испортившимся. Он пожаловался на сильный рост цен.