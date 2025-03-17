В китайском городе Санья рассказали об успехах медицинского туризма

Более 7,5 тыс. иностранных гостей в 2024 году воспользовались медицинскими услугами и прошли оздоровление по программам традиционной китайской медицины в курортном городе Санья (южная провинция Хайнань), соответствующий показатель вырос на 482,33% в годовом выражении. Об этом, как пишет информационный ресурс "Чжунго синьвэньван", заявил замглавы городского Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Хуан Лицзюй.

По его словам, за прошлый год доходы от таких программ выросли на 249,48% и составили 2,84 млн юаней (около $400 тыс.). В январе 2025 года Санья принял из-за рубежа 984 человека по линии медицинского туризма - рост показателя на 14,68%, а доход увеличился на 428,59%, составив 1,06 млн юаней ($149,2 тыс.).

Город Санья в последние годы пользуется большой популярностью у иностранных туристов, которые приезжают туда, чтобы пройти лечение по программам традиционной китайской медицины. Для этого в Санья созданы все условия, а сам город входит в число 54 центров по всей стране, которые были созданы Государственным управлением традиционной китайской медицины в апреле 2024 года в качестве национальных пилотных зон для продвижения и развития традиционной китайской медицины.

Как пишет ресурс, оздоровительные туры в Санья для зарубежных туристов организуются уже более 20 лет. Учитывая высокий спрос на медицинский туризм, ведущую роль в предоставлении подобных услуг взяла на себя городская больница традиционной китайской медицины, которая также стала первой в стране и единственной на Хайнане национальной базой экспорта услуг, связанных с традиционной китайской медициной.

Ранее в провинции Хайнань был опубликован трехлетний план по развитию здравоохранения на острове, который рассчитан на 2025-2027 годы. Программа предусматривает диверсификацию ресурсов и продвижение в провинции различных проектов, связанных в том числе с традиционной китайской медициной. Городу Санья, учитывая его туристический потенциал и климатические условия, отведена ключевая роль именно в этой сфере.