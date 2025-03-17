Рейсов в Катар станет больше

Правительство России выразило заинтересованность в увеличении частоты рейсов и расширении маршрутной сети между Россией и Катаром. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

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«Мы заинтересованы в развитии авиасообщения, включая увеличение частоты рейсов и открытие новых направлений. Однако ключевым фактором здесь остается наличие устойчивого спроса, который позволит обеспечить высокую загрузку самолетов. В этом контексте положительную роль играет рост туристического обмена между нашими странами, который мы наблюдаем в последнее время», – отметил Мантуров.

На данный момент авиакомпания Qatar Airways выполняет девять регулярных рейсов в неделю по маршруту Москва – Доха. Кроме того, российский перевозчик «Аэрофлот» дважды в неделю летает в столицу Катара.

Отметим, что в прошлом месяце Qatar Airways неожиданно для пассажиров сняла часть программы в Москву. Клиентам авиакомпании стали поступать сообщения об отмене рейсов. При этом многие туристы планировали лететь через Катар в третьи страны, так что у них рушились все планы на отпуск.

Как заметил TourDom.ru, после корректировки расписания билеты на оставшиеся рейсы авиакомпании значительно подорожали. Цены one way иногда доходят до 300 тыс. руб.