Российским туристам пообещали еще больше рейсов в Катар

TourDom

Правительство России выразило заинтересованность в увеличении частоты рейсов и расширении маршрутной сети между Россией и Катаром. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Рейсов в Катар станет больше
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«Мы заинтересованы в развитии авиасообщения, включая увеличение частоты рейсов и открытие новых направлений. Однако ключевым фактором здесь остается наличие устойчивого спроса, который позволит обеспечить высокую загрузку самолетов. В этом контексте положительную роль играет рост туристического обмена между нашими странами, который мы наблюдаем в последнее время», – отметил Мантуров.

На данный момент авиакомпания Qatar Airways выполняет девять регулярных рейсов в неделю по маршруту Москва – Доха. Кроме того, российский перевозчик «Аэрофлот» дважды в неделю летает в столицу Катара.

Отметим, что в прошлом месяце Qatar Airways неожиданно для пассажиров сняла часть программы в Москву. Клиентам авиакомпании стали поступать сообщения об отмене рейсов. При этом многие туристы планировали лететь через Катар в третьи страны, так что у них рушились все планы на отпуск.

Как заметил TourDom.ru, после корректировки расписания билеты на оставшиеся рейсы авиакомпании значительно подорожали. Цены one way иногда доходят до 300 тыс. руб.

Отдых за границей
Денис Мантуров
Аэрофлот
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