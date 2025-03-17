Аналитики рассказали, куда чаще всего ездили российские деловые туристы

Количество деловых поездок по России с декабря по февраль выросло на 29%, за границу — на 44%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сервис путешествий. Аналитики отмечают, что позитивный тренд обеспечивают не только страны Азии, но и Западной Европы. Это происходит из-за расширения авиасообщения, открытия филиалов и поиска бизнесом новых технологий. В топ-3 отраслей по числу деловых поездок за рубеж зимой впервые вошли автомобильные и машиностроительные компании, увеличившие активность на 73% год к году. Аналитики не исключают, что из-за общего увеличения цен бизнес будет стремиться оптимизировать расходы. Для командировок могут выбирать экономичные варианты размещения — например, апартаменты или отели без звезд.