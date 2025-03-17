Компания Vietnam Airlines возобновит прямые рейсы между Ханоем и Москвой после трехлетнего перерыва, сообщили в авиакомпании.

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В компании уточнили, что прямые рейсы будут запущены с 8 мая. Выполняться они будут дважды в неделю - по вторникам и четвергам. Представители компании отметили, что возобновление прямых рейсов между Россией и Вьетнамом будет способствовать восстановлению туристического сектора и торговле между двумя государствами.

Напомним, авиакомпания Vietnam Airlines приостановила прямые рейсы между Ханоем и Москвой в марте 2022 года.

Ранее правительство Вьетнама приняло резолюцию о продлении безвизового режима до 14 марта 2028 года для граждан 12 стран, включая Россию, напоминает RT.