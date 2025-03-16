Стало известно, сколько россиян посетило Катар в 2024 году

В 2024 году Катар посетили свыше 100 тыс. россиян, тогда как Россия приняла около 11 тыс. туристов из Катара, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

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«В прошлом году Катар посетили более 100 тыс. российских граждан. Повышается встречный интерес и со стороны катарских подданных — в 2024 году мы приняли около 11 тыс. туристов из вашей страны», — приводит РИА Новости слова Мантурова.

Он отметил, что повышенный интерес к России со стороны граждан Катара объясняется уникальным сочетанием природно-климатических и культурно-исторических особенностей страны с развивающейся индустрией гостеприимства и высокими стандартами безопасности.

Ранее Мантуров сообщил о планах России нарастить объёмы поставок халяльной продукции в Катар.