ОАЭ отбили у Турции российских туристов

Российские туристы, которые ранее предпочитали отдых в Турции, все чаще ездят отдыхать в ОАЭ. В результате Дубай не только вернул туристический поток из России после пандемии, но и превзошел доковидные показатели в два раза.

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Что касается Турции, стране так и не удалось вернуться к доковидному турпотоку из России.

В результате сегодня в ОАЭ отелей, которые ориентированы на русских туристов, больше, чем в Турции - 377 против 299. Кроме того, русский язык стал присутствовать на госпорталах и в общественных местах, была запущена русскоязычная версия портала Visit Dubai.

Также отмечается, что российские туристы стали одними из самых расточительных гостей ОАЭ. Так, средний чек россиян на 30-40% выше, чем у туристов из Европы.

По расходам российские туристы уступают только туристам Индии и Китая, сообщает портал Акценты.

Напомним, в Дубае открылся отель Jumeirah Marsa Al Arab, который имеет форму роскошной яхты. Также турист рассказал, чем был плох отдых в Абхазии.