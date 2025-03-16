Погода в Анталье испугала российских туристов

Неожиданная летняя жара продолжает радовать туристов в Анталье. Данные на сайтах метеосервисов удивляют. Кажется, что там какая-то ошибка.

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Сегодня на местных термометрах ещё жарче, чем вчера.

«Мы сейчас в Белеке –. +30. Не врут, не врут», - пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

«Мы на пляже Лара, тут +32. Особо смелые тут уже купаются».

Судя по прогнозам погоды, сегодня самый теплый день. Далее жара пойдет на спад до 22-23 градусов тепла днём. А к середине недели вообще станет прохладно – в районе 16.

Некоторые из туристов опасаются, что аномально жаркая погода сейчас аукнется им ещё и летом: «Прошлое вообще было адское прямо с июня и до середины сентября, дышать нечем было. Неужели и это будет таким же?»

Ранее TourDom.ru писал, что российские туристы в Турции открыли купальный сезон.