В Дубае открылся отель в форме роскошной яхты
Отель включает 386 номеров и 82 апартамента с причалами для яхт. Он находится около символов Дубая.
В Дубае открылся отель Jumeirah Marsa Al Arab, который имеет форму роскошной яхты, сообщает пресс-служба правительства Дубая.
Его дизайн был вдохновлен футуристической супер-яхтой. Отель включает 386 номеров и 82 апартамента с причалами для яхт.
Новый отель находится около символов Дубая: гостиницами Бурж эль-Араб, которая имеет форму паруса, и Jumeirah Beach Hotel, напоминающей по форме волну.
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