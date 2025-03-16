В Дубае открылся отель в форме роскошной яхты

Отель включает 386 номеров и 82 апартамента с причалами для яхт. Он находится около символов Дубая.

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В Дубае открылся отель Jumeirah Marsa Al Arab, который имеет форму роскошной яхты, сообщает пресс-служба правительства Дубая.

Его дизайн был вдохновлен футуристической супер-яхтой. Отель включает 386 номеров и 82 апартамента с причалами для яхт.

Новый отель находится около символов Дубая: гостиницами Бурж эль-Араб, которая имеет форму паруса, и Jumeirah Beach Hotel, напоминающей по форме волну.

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