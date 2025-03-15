Российские туристы в Турции открыли купальный сезон

В турецкой Анталье сегодня стоит практически летняя погода: +28 градусов, ярко светит солнце. Отдыхающие в отеле в Сиде российские туристы загорают, а некоторые даже пытаются заходить в море.

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«По ощущениям вода градусов 18-19, чуть теплее, чем в бассейне, по крайней мере, ногам нормально, не обжигает. Взрослые и даже дети уже вовсю купаются на мелководье, где вода прогревается быстрее», - написала Мария Шекер, турагент, проживающая в Анталье.

«Мы тоже сегодня открыли купальный сезон, - рассказали подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», отдыхающие в Анталье. - Вода, как у нас в Калининграде в конце июля - 19 градусов».

По словам Марии Шекер, небывало теплая погода в этом году установилась на курорте с 6-7 марта, раньше обычного. Пляжная инфраструктура во многих отелях Антальи и других турецких курортов уже почти готова к приему гостей. Установлены шезлонги и зонты, чистят пляжи.

Тепло сегодня и в Стамбуле, столбики термометров поднялись до 27 градусов, что существенно выше климатической нормы для этого времени года.

Впрочем, уже на следующей неделе синоптики предсказывают похолодание в Турции. В крупнейшем городе страны 18-20 марта воздух охладится до +8-10 °С, возможны осадки и сильный ветер. В Анталье и на других курортах Средиземноморского побережья температура опустится до 14-16°С, порывы ветра достигнут скорости 15 м/с. Несмотря на это, погода в основном будет солнечной, без осадков.

На другом популярном у россиян морском курорте – в Шарм-эль-Шейхе (Египет) сегодня жара - +32 °С. Немного охлаждать отдыхающих будет лишь порывистый ветер. Примерно такая же погода ожидается вплоть до 20 марта, а дальше станет чуть прохладнее – 22-25 градусов.

В Дубае (ОАЭ) туристов тоже порадует тепло: там в ближайшую неделю 28-32, солнечно. Исключение, по данным Gismeteo, - понедельник, в этот день по прогнозу ожидается небольшой дождь. На Пхукете сегодня 34 градуса, так же жарко будет и в предстоящие две недели. Пройдут дожди, иногда с грозами.