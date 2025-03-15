Туристы перепутали чемоданы и чуть не сорвали себе отпуск

Прилетевшие в Японию туристы вместо своих вещей обнаружили в полученном багаже 24 кг каннабиса. Представитель японской таможни был шокирован не меньше пожилой пары, которая оказалась в роли контрабандистов. К чести местных властей они быстро разобрались в случившемся и, не предъявив гостям никаких претензий, разрешили им въехать в страну.

В Таиланде летевшая внутренним рейсом из Сураттхани в Бангкок тайская пара при получении вещей по невнимательности взяла с ленты транспортера чужой чемодан, как две капли воды похожий на их багаж. Затем туристы зарегистрировались на самолет, следовавший до аэропорта Нарита в Токио. Никаких вопросов к ним по поводу запрещенных к перевозке веществ не возникло как у тайской стороны, так и по прибытии у японской.

По прилете пассажирам потребовалось открыть чемодан прямо в аэропорту, но это у них не получилось. Лишь тогда сопровождающий группу гид обратил внимание, что на бирке чемодана написано другое имя. Когда его все-таки открыли, то обнаружили странный груз, о котором немедленно сообщили таможенникам.

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Представителю властей понадобилось немного времени, чтобы с помощью переводчика на смартфоне убедиться в добропорядочности тайцев. Наркотики изъяли, а руководителю тура и его клиентам разрешили продолжить путешествие. Однако из-за пережитых волнений пара отказалась от первоначального плана остановиться возле горы Фудзи и нашла жилье поближе к аэропорту.

Известно, что настоящий хозяин чемодана с марихуаной пропажу обнаружил сразу. Он обратился за помощью в его розыске к сотрудникам аэропорта в Суварнабхуми. Только по стечению обстоятельств те не могли отыскать ожидавших своего вылета незадачливых туристов.

Ранее TourDom.ru писал, что в Индонезии постоянно задерживают иностранцев, которые прилетают на остров Бали из Таиланда с сушеными листьями и цветами марихуаны в сумках. Оправдания, дескать, это лекарство такое, на местных таможенников не действуют, и туристов отправляют за решетку.