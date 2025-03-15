«Все под линеечку». Туристка побывала в Мексике и описала любовниц наркобаронов

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и рассказала о моде на искусственную красоту у местных женщин. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметила, что мексиканок, которых «улучшили» до стандартов, подходящих наркобаронам, называют «бучоны».

«Эти девушки словно вышли из одного шаблона. Грудь минимум третьего размера. Тонкая талия. Губы-"пельмени", точнее, чем больше, тем лучше. Нос, зубы, скулы — все под линеечку. Форма тела — как у Ким Кардашьян, но на стероидах», — такими фразами описала любовниц мексиканских наркобаронов россиянка.

По словам путешественницы, мода на «бучонов» захватила умы молодых девочек, а пластическая хирургия превратилась в этой стране в массовый бизнес. Однако не все могут позволить себе хороших специалистов, поэтому в Мексике открываются подпольные салоны, и операции делают «в гаражах, подвалах и просто на кухне».

«Хочешь новую грудь? Добро пожаловать в "клинику", где анестезия — это стакан текилы, а врач — женщина, которая неделю назад была мастером по наращиванию ногтей. Инструменты есть — кухонные», — ужаснулась блогерша.

Когда мечта о красивой жизни превращается в погоню за переделанным телом и быстрыми деньгами, цена может быть слишком высокой, подчеркнула россиянка.

«"Бучоны" — это временный атрибут, их жизнь редко заканчивается сказочно», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша описала некоторые привычки мексиканцев фразой «настоящий культурный шок». Ее удивило, что люди в этой стране улыбаются незнакомцам, расспрашивают их о личной жизни, хлопают по плечу и обнимаются, «как будто вы друзья с детства».