Среди россиян вырос спрос на пляжные туры в Китай

У российских туристов вырос спрос на поездки в Китай, сообщает РБК со ссылкой на опрошенных туроператоров. Выяснилось, что россияне раскупают летние туры в КНР, предпочитая отдых на пляжных курортах.

Так, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что российские туристы раскупают туры на остров Хайнань. На него приходится до 90% всех продаж из общего числа туров в Китай на лето.

Это понятный и привычный отдых для российского туриста, достойная альтернатива многим более дорогим направлениям для летнего отдыха, — рассказал представитель туроператора.

Авторы отметили, что русские туристы в Китае часто стараются совмещать пляжный и экскурсионный отдых, стали популярны оздоровительные туры и событийные туры с посещением специализированных выставок. Чаще всего посещают достопримечательности в Шанхае, Пекине, Гуанчжоу и Чэнду.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект с 2019 года помогает властям Азербайджана изучать отзывы туристов. Как рассказал исполнительный директор Центра анализа и координации четвертой промышленной революции при Министерстве экономики Азербайджана Фариз Джафаров, его ведомство использовало ИИ при анализе писем, в которых россияне делились впечатлениями от посещения республики.