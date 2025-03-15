Для пассажиров Thai Airways ввели новые запреты

Национальный перевозчик Таиланда Thai Airways присоединился к ряду авиакомпаний, которые ограничили использование пауэрбанков на борту самолетов. С 15 марта введен полный запрет на подзарядку с их помощью электроники и подключение самих устройств к USB-портам и розеткам в салоне. Об аналогичных новшествах с сегодняшнего дня объявил авиаперевозчик Air Asia. На Тайване такие же правила ранее ввели Eva Air, China Airlines, Starlux и Tigerair Taiwan.

© tourdom.ru

В Singapore Airlines подобные ограничения вступают в силу с 1 апреля и будут распространяться на рейсы дочерней бюджетной авиакомпании Scoot. При этом внешние аккумуляторы по-прежнему разрешены к провозу в ручной клади – в соответствии с международными стандартами емкостью до 100 Вт·ч без специального разрешения, тогда как для емкости 100–160 Вт·ч потребуется одобрение перевозчика.

В отличие от своих азиатских конкурентов в гонконгской Cathay Pacific Airways оценили все возможные риски и не стали вносить изменения в политику по внешним аккумуляторам. Авиакомпания подтвердила право пассажиров использовать в салонах запасные литиевые батареи емкостью до 160 Вт·ч.

Ужесточение правил перевозки портативных аккумуляторов началось после того, как в конце января в Южной Корее сгорел Airbus A321 авиакомпании Air Busan. Из готовившегося к вылету лайнера пассажиров и экипаж эвакуировали с помощью надувных трапов, никто не пострадал. Причиной ЧП стало самовозгорание пауэрбанка в ручной клади.

После этого на всех рейсах южнокорейских авиакомпаний с 1 марта запретили оставлять на багажных полках как мини-аккумуляторы, так и электронные сигареты. Перевозить гаджеты можно в защитных чехлах под личным контролем пассажиров, ограничив их использование на борту.

Совсем недавно TourDom.ru напоминал туристам, что по правилам авиаперевозки в России их чемоданы могут быть вскрыты для изъятия обнаруженных пауэрбанков, провоз которых возможен лишь в ручной клади и только определенной мощности. Если устройств несколько, то каждый необходимо упаковать отдельно, а все клеммы заизолировать, чтобы избежать замыкания.