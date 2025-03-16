В «Турпомощи» объяснили популярность Китая у россиян

В пресс-службе ассоциации рассказали RT, что Китайская Народная Республика — локомотив для туризма в России.

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«Причём с двусторонним движением: не только российские туристы едут в Китай, но и они — к нам», — отметили в ассоциации.

По словам специалистов, среди популярных направлений в КНР у российских туристов — Пекин, Шанхай и Хайнань.

«На продажи положительно влияют наличие прямых рейсов из регионов, доступные цены и развитая курортная инфраструктура. Кроме того, для россиян упрощены визовые процедуры, а на Хайнане действует безвизовый режим для групп туристов, что делает поездку ещё более привлекательной. Необходимо отметить, что Россия и Китай активно обсуждают возможность полной отмены визового режима между двумя странами. Данный шаг способен значительно усилить экономическое, туристическое и культурное взаимодействие», — уверены в организации.

Ранее РБК рассказали, что среди россиян вырос спрос на пляжные туры в Китай.