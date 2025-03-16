В «Турпомощи» объяснили популярность Китая у россиян

В «Турпомощи» объяснили популярность Китая среди российских туристов
В пресс-службе ассоциации рассказали RT, что Китайская Народная Республика — локомотив для туризма в России.
«Причём с двусторонним движением: не только российские туристы едут в Китай, но и они — к нам», — отметили в ассоциации.
По словам специалистов, среди популярных направлений в КНР у российских туристов — Пекин, Шанхай и Хайнань.
«На продажи положительно влияют наличие прямых рейсов из регионов, доступные цены и развитая курортная инфраструктура. Кроме того, для россиян упрощены визовые процедуры, а на Хайнане действует безвизовый режим для групп туристов, что делает поездку ещё более привлекательной. Необходимо отметить, что Россия и Китай активно обсуждают возможность полной отмены визового режима между двумя странами. Данный шаг способен значительно усилить экономическое, туристическое и культурное взаимодействие», — уверены в организации.
Ранее РБК рассказали, что среди россиян вырос спрос на пляжные туры в Китай.