Российским туристам могут резко ограничить въезд в США

В Госдепартаменте США готовят проект ужесточения правил въезда в США для граждан из 43 стран, в том числе для России. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на анонимные источники в правительстве.

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Газета публикует таблицу с тремя уровнями ограничений. В первый, «красный» список вошли 11 стран, гражданам которых будет строго запрещен въезд в Соединенные Штаты. Это Афганистан, Куба, Северная Корея и другие.

Россию включили в «оранжевый». Гражданам, согласно проекту, въезд в США не перекроют совсем, но ограничат.

«Въезд может быть разрешен состоятельным деловым путешественникам, но не лицам, путешествующим по иммиграционным или туристическим визам», – пишет издание.

Для оформления разрешения на въезд обязательно личное собеседование. Помимо России, в этом списке еще 9 стран – Беларусь, Мьянма, Пакистан и другие.

Проект был разработан Госдепом несколько недель назад в ответ на требование Дональда Трампа определить страны, въезд из которых требуется частично или полностью приостановить. В документе, как пишет NYT, возможны корректировки. Президенту его должны показать в ближайшие дни.

Напомним, на переговорах в Эр-Рияде 18 февраля Россия и США договорились восстановить численность персонала своих посольств в Москве и Вашингтоне. На встрече в Стамбуле 27 февраля представители двух стран продолжили обсуждение возобновления работы дипломатических миссий – вопросы кадров и обеспечения платежей. Американская сторона оценила встречу как продуктивную, однако никаких подробностей не сообщила. Вопрос о выдаче виз для российских туристов на территории РФ остался открытым.

С 2021 года получить в России американскую визу невозможно: дипмиссия работает в усеченном составе. Россияне вынуждены обращаться за разрешениями на въезд в посольства США, расположенные в других странах, и нести дополнительные расходы.