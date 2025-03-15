Турист рассказал, чем был плох отдых в Абхазии

Российский турист Анатолий Макаров прошлым летом побывал в Абхазии и поделился впечатлениями — не самыми приятными.

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На отдыхе россиянин был вместе с семьей. Его разочаровало грязное море, в которое сливаются стоки, и недостаточно хорошие песчаные пляжи, а также жара.

Анатолий похвалил кухню — она вкусная и разнообразная, однако пробовать что-то непривычное туристы решаются не всегда, так как ларьки с едой периодически соседствуют с мусорными баками и туалетами, передает АБН24. На рынке можно столкнуться с хамством и обманом.

Похожие претензии были и у другого туриста, который путешествовал с детьми.

Несмотря на все недостатки, Абхазию выбирают — здесь впечатляющие горы, озера и водопады.