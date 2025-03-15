Туристам стал недоступен турецкий банк

Российские пользователи турецкого интернет-банка Ininal пожаловались на сбой при переводе средств на фоне сообщений о задержании владельца компании. Об этом сообщает портал DTF.

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Жалобы начали поступать вечером 14 марта, когда клиенты заметили проблемы с оплатой иностранных сервисов, таких как PS Store, и пополнением карт через систему «Золотая Корона».

Ситуация обострилась после публикации турецких СМИ информации о задержании Эркана Корка, основателя Pozitifbank, Payfix и Flash TV, по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности. Корк, являющийся председателем совета директоров Ininal, был арестован вместе с более чем 50 другими лицами. Им предъявлены обвинения в создании преступной организации.

По данным СМИ, задержание Корка и его соратников могло повлиять на работу Ininal, учитывая связь сервиса с другими компаниями, находящимися под управлением предпринимателя. Ранее, в конце 2023 года, пользователи уже сталкивались с ограничениями при оплате иностранных сервисов через Oldubil, и Ininal рассматривался как основная альтернатива.

В настоящее время пользователи ожидают объяснений и восстановления работы сервиса. Для многих россиян и жителей СНГ Ininal оставался единственным доступным банковским инструментом для оплаты покупок в PlayStation Store и других сервисах.