«Катюша» и русский рукопашный бой: как обрусел Таиланд

Таиланд после завершения пандемии вернулся на вершину туристических предпочтений россиян. Сюда можно приехать без визы и провести в "стране улыбок" до 60 дней. В прошлом году так сделали более 1,7 млн наших сограждан, а в феврале этого года турпоток из России достиг рекордного показателя — 60 тыс. человек в неделю. На постоянной основе в Таиланде проживают десятки тысяч граждан России, которые стали главными проводниками русской культуры в стране. В королевстве открываются русские дома, школы, секции, регулярно проводятся фестивали и концерты с участием российских и местных творческих коллективов.

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Тайская «Катюша»

Одним из ярких популяризаторов русской культуры в Таиланде является ансамбль русского народного танца "Катюша", который в основном состоит из детей школьного возраста. Его история началась в 2010 году, когда в Таиланде слово "хореография" было известно в очень узких кругах, а сами танцы ассоциировались у местного населения даже с неприличной моделью поведения.

«Я начала с бесплатной студии, была ностальгия по дому, по профессии, которой я училась. Сначала пришло пятеро детей, потом их стало 50, и затем коллектив вырос до 250 человек», — рассказывает художественный руководитель коллектива Екатерина Алексеева.

В ноябре прошлого года участники "Катюши" выступили в Бангкоке с трехчасовым концертом, посвященным разнообразию танцев народов России. Юные танцовщицы представили танцевальное наследие таких республик, как Башкортостан, Дагестан, Калмыкия, Карелия, Мордовия, Северная Осетия — Алания, Татарстан, Чувашия, и других. Специально для концерта было сшито более 500 народных костюмов. Выступление ансамбля стало первым масштабным знакомством таиландской публики с богатой культурой народов России.

"Катюша" не только знакомит таиландских детей с русской культурой, но и предоставляет им возможность напрямую соприкоснуться с Россией. Коллектив ежегодно посещает российские города и принимает участие в конкурсах. Одним из значимых творческих достижений ансамбля в мае 2023 года стали гастроли в Москве с выступлением на сцене Государственного Кремлевского дворца. Тогда же юные таиландские танцовщицы приняли участие в съемках фильма "Достояние России" на киностудии "Мосфильм".

Популярность "Катюши" в Таиланде распространилась далеко за пределы культурной повестки российских соотечественников. Третий год подряд воспитанницы ансамбля получают престижные награды "Кубка премьер-министра Таиланда" за вклад в развитие культуры и искусства в королевстве. Причем в этом году был установлен абсолютный рекорд по их количеству. Юные танцовщицы "Катюши" завоевали 53 награды из 125 в номинации "Искусство и культура". Награды лауреатам лично вручила премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават, которая заинтересовалась как самой историей "Катюши", так и путем к успеху самой младшей шестилетней участницы коллектива.

«Обладатели премьерского кубка получают большие привилегии при поступлении в вузы, а именно освобождаются от экзаменов и поступают по портфолио», — отмечает худрук.

«У нас занимаются дети из семей с разным доходом. Старшая группа ездила в Россию два года подряд бесплатно для участия в Международном хореографическом форуме Grand Dance Festival и "Расцвет талантов" при поддержке правительства Москвы и посольства России в Таиланде. Это дети из малообеспеченных семей и самых обычных школ», — добавляет Алексеева.

Внимание принцессы

Разрастание русскоязычной общины в Таиланде в течение последних 25 лет привело к тому, что королевство стало оплотом православия в Юго-Восточной Азии. Храмы Русской православной церкви есть в Бангкоке, Паттайе, Хуахине, Чиангмае, на островах Пхукет, Самуи, Чанг и Пханган. В провинции Ратчабури находится Успенский мужской монастырь, на территории которого расположено православное кладбище, а на Пхукете было построено духовное училище для подготовки клириков из местных жителей. Появление православия в Таиланде привело к распространению в королевстве русской духовной культуры.

Одним из самых заметных таких культурных явлений стал созданный в 2016 году при Свято-Николаевском соборе в Бангкоке мужской церковный хор, единственный в своем роде в Юго-Восточной Азии. Коллектив сейчас выступает квартетом или квинтетом и состоит из российских соотечественников и выходцев из бывших республик СССР. Помимо церковной службы он принимает участие в международных конкурсах, концертах и фестивалях. Широкая слава к нему пришла после выложенного в Сеть видео с исполнением королевского гимна Таиланда в православной аранжировке. Ролик завирусился в интернете, набрал сотни тысяч просмотров и дошел до королевского дворца, заинтересовав принцессу Таиланда Маха Чакри Сириндхорн, которая приходится младшей сестрой королю Маха Вачиралонгкорну (Раме X).

«А потом был звонок из королевского дворца. Мы сначала восприняли это как шутку, так как никто не ожидал такой реакции. Нам сказали, что ее королевское высочество хочет посетить собор и послушать исполнение королевского гимна», — вспоминает секретарь Таиландской епархии и настоятель Свято-Николаевского собора архимандрит Олег (Черепанин).

В ноябре 2017 года принцесса посетила Свято-Николаевский собор, отметив высокий уровень пения хора и красоту убранства храма.

Так бангкокский музыкальный коллектив снискал славу среди королевской семьи, что в Таиланде является признаком абсолютного успеха. Принцесса впоследствии неоднократно посещала храм, чтобы послушать таиландский королевский гимн в исполнении хора, а в ходе одного из визитов приняла участие в традиционном русском чаепитии.

«В воскресенье после службы хор всегда исполняет гимн как дань уважения королевской семье за ее поддержку. Принцесса любит православную музыку, знакома с русской культурой, и в России она бывала во многих храмах. Ей нравится хор, нравится аранжировка королевского гимна, которую сделал наш регент, — говорит секретарь Таиландской епархии. — Королевский гимн Таиланда, написанный в 1888 году русским композитором Петром Щуровским, является одним из самых популярных исполняемых музыкальных произведений в мире», — подчеркивает регент хора Вадим Маршалковский, отмечая, что помимо церковнославянского и тайского коллектив поет также на английском, французском и арабском языках. "Мы исполняем и светские песни, и народные песни в обработках, и даже пели эстрадный джаз".

Русский рукопашный бой

С наплывом российских соотечественников в Таиланде развивается культурный обмен и в сфере спорта. Как результат в королевстве фактически с нуля появилась новая спортивная дисциплина — русский рукопашный бой, система которого была разработана специалистами Комитета государственной безопасности СССР в 70-х годах прошлого столетия. Сегодня этот вид единоборств находится на вооружении полиции и армии России. В Таиланде же о нем впервые узнали только 10 лет назад.

Русский рукопашный бой из России привез ныне руководитель таиландской ассоциации "Русич" Олег Кабалинов. С 2015 года он организовал обучение этой дисциплине всех желающих в городе Паттайя. Интерес к занятиям проявляли как соотечественники, так и сами тайцы. В итоге спустя пять лет в Таиланде появилась национальная сборная по этому виду спорта, которая сегодня представляет королевство на международной арене среди более чем 70 стран. В таиландской национальной команде выступают как россияне, так и подданные королевства. В 2022 году на территории Таиланда была создана национальная федерация русского рукопашного боя. Сборная Таиланда представляет королевство на международных соревнованиях, в том числе на чемпионатах России среди силовых структур. В 2023 году таиландская команда на чемпионате мира в Казахстане заняла шестое командное место среди 39 стран-участников.

Со временем на русский рукопашный бой обратили внимание таиландские силовые структуры, которые заинтересовались его эффективностью. В отличие от распространенных в Таиланде техник тайского бокса, направленных на подавление противника и нанесение ему максимального урона, рукопашный бой учит правоохранителей задерживать нарушителей порядка без особого риска нанесения физических увечий, а сам процесс обучения проходит с максимальной степенью защиты.

«Силовые структуры Таиланда проявляют интерес к нашей системе рукопашного боя в связи с ее эффективностью. Местных сотрудников правоохранительных органов мы обучаем этой дисциплине», — говорит Кабалинов.

Особое доверие таиландских властей было оказано российским специалистам по рукопашному бою в вопросе обеспечения безопасности на избирательном участке в Паттайе во время проведения выборов президента России в марте 2024 года.

«Мы действительно выполняли роль координаторов между таиландской полицией и спецслужбами, руководствуясь нашим опытом по обеспечению безопасности во время проведения масштабных мероприятий», — отмечает глава ассоциации "Русич".

Русский рукопашный бой в обрусевшей Паттайе, где на постоянной основе проживают несколько десятков тысяч россиян, несмотря на кажущуюся свою суровость, выполняет функцию "мягкой силы". Во время поездки на Кубок мира в Москву в прошлом году таиландские спортсмены посетили военно-исторический Музей Победы на Поклонной горе. На базе клуба единоборств ассоциации "Русич" таиландские дети из малообеспеченных семей получили возможность заниматься рукопашным боем на безвозмездной основе.

«Они начали разговаривать на русском языке, проявляют интерес к России, ее истории и прекрасно показывают себя как спортсмены», — подытожил Кабалинов.

Руководитель представительства ТАСС в Таиланде Игорь Броварник.