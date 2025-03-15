Эксперт назвал направление, где россиян больше не ждут

На индонезийском острове Бали наблюдается обострение отношений между местными жителями и российскими туристами. Если раньше россияне встречали здесь радушный прием, то теперь их присутствие вызывает все больше недовольства у местного населения, сообщает АБН24 со ссылкой на турэксперта Арсения Симонова.

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Основная причина напряженности заключается в том, что многие российские граждане перестали ограничиваться ролью отдыхающих и начали вести предпринимательскую деятельность на острове. Это вызывает серьезное недовольство среди местного населения.

Местные жители выражают обеспокоенность тем, что российские предприниматели занимают ключевые позиции в сфере услуг, лишая работы коренных индонезийцев. Особенно ярко это проявляется в сфере туризма: россияне организуют частные экскурсии, активно вербуя клиентов в аэропортах. Кроме того, появились случаи, когда предприниматели из России арендуют целые этажи жилых помещений, чтобы затем сдавать их в краткосрочный наем своим соотечественникам.

По мнению эксперта, произошедшие изменения в отношении к российским гражданам на Бали носят устойчивый характер, и в ближайшее время ситуация может стать еще более напряженной.