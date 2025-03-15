Что нужно знать перед поездкой в Китай

Китай становится популярным направлением для туризма: приграничные города или исторические достопримечательности, природные парки или транзитная зона для перелета в другие страны. Но роуминг и отсутствие привычных в России сервисов многих туристов ставит в тупик. Автор блога «Грушины приключения» Юлия Грушина рассказала «ФедералПресс», какие приложения стоит установить на телефон до поездки в КНР и как оставаться на связи во время поездки.

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Как в Китае пользоваться интернетом

У туристов из России в Китае будет два варианта, которые помогут оставаться на связи. Первый – купить местную сим-карту. Но, как говорит Юлия Грушина, толку от нее россиянину будет мало: зайти в привычные у нас мессенджеры с местным интернетом не получится – он пригодится только для использования китайских приложений: WeChat, Alipay, Baidu.

«Мы последние полтора года не пользуемся китайскими сим-картами, потому что для нас толку от них нет: они блокируют VPN, и невозможно быть на связи в привычных нам мессенджерах. Нам удобнее использовать наш роуминг: я покупаю пакет интернета у своего российского оператора связи за 900 рублей – 3 гигабайта, мне его хватает на всю поездку, это недорого. А сим-карта в Китае в среднем стоит от 50 юаней. Это около 700 рублей», – рассказала Юлия Грушина.

Если хочется именно китайскую сим-карту, можно заказать eSIM (если телефон поддерживает эту функцию) еще дома. Физическую «симку» вставлять в устройство не нужно – оплачиваете тариф (порядка 500–1000 рублей), и пакет интернета будет у вас. Не забудьте переключиться в настройках телефона именно на eSIM, иначе ваш «родной» оператор будет брать деньги за интернет в роуминге.

Как строить маршруты, вызывать такси и ориентироваться в Китае: список приложений

Для путешествия в Китай понадобится карта. Сервисы Google в стране недоступны, так что установите все заранее:

Карты: Organic Map, Baidu или Amap;

Organic Map, Baidu или Amap; Такси: Didi.

«В Китае есть такая специфика: их приложения только на китайском языке, на иероглифах. Но тем не менее у туристов есть выбор. Есть приложение Organic Maps или Maps.me – это русскоязычное приложение, оно работает без интернета. Заранее дома можно скачать карту, поставить отметки, то есть выбрать места, куда хотите поехать, и уже на месте по геолокации перемещаться. В том числе там отмечены и номера автобусов. В самых популярных городах, например на Хайнане, в Санье, отмечены маршруты. В наших приграничных городах тоже можно по этим картам передвигаться», – рассказала Юлия.

Но если туристу нужно что-то более специфичное, то можно воспользоваться китайскими картами. Это карты Amap. Они есть на английском языке, и там не пугают иероглифы. Там же можно собирать отзывы о кафе, ресторанах, посмотреть меню – приложение похоже на наш 2GIS.

«Лично мы пользуемся уже достаточно давно картами Baidu. Это карты на китайском языке, исключительно на китайском, но интуитивно в целом в них все понятно. Мы сначала учились пользоваться ими с переводчиком на компьютерной версии, а потом в приложении уже. В целом, когда запоминаешь, куда что нажать, там все понятно. Baidu – одна из самых удобных карт для путешествий по Китаю, потому что там полная информация об автобусах, маршрутах, стоимости поездки, то есть как добраться из точки А в точку Б. Также в популярных городах можно использовать Яндекс.Карты для получения информации», – рассказала Юлия Грушина.

Такси в Китае вызывают через приложение Didi. Но у русских туристов может возникнуть сложность с регистрацией – лучше сделать все заранее из дома. Если не повезет там зарегистрироваться, можно вызывать такси в отеле, ловить на улице или просить китайцев помочь.

Как платить в Китае в 2025 году

Большинство российских банков до сих пор под санкциями, и за границей их карты не работают. Открыть в китайском банке карту туристу невозможно: нужна рабочая, учебная или другая длительная виза, а также большой пакет документов.

В Китае по-прежнему можно платить наличными деньгами – как рассказывает Юлия, с этим проблем нет ни в отелях, ни в кафе, ни в транспорте. Везде принимают наличку.

Еще один вариант – оформить в России карту UnionPay в одном из банков, которых санкции не коснулись. На март 2025 года это всего два банка: Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк.

«В больших городах не везде, не во всяких супермаркетах, но в целом тоже можно ими рассчитаться, либо снять наличные деньги. Но это не самый популярный способ, потому что UnionPay в Китае далеко не везде принимают», – рассказала блогер.

На карте лучше иметь деньги про запас на случай непредвиденных расходов.

А вот самый популярный способ оплаты товаров и услуг в Китае – WeChat и Alipay.

«Сейчас наши русские туристы все больше знакомятся с этими платежными системами. Там ничего сложного, особенно Alipay. Сама программа на русском либо английском языке. Пополнить кошельки можно, привязав, опять же, карту Union Pay, либо через посредника. Либо можно прилететь в гостиницу, к примеру, на ресепшн, подойти, отдать наличку, и кошелек пополнят», – рассказала Юлия.

Блогер также отметила, что за все свои поездки в Китай лишь раз столкнулась с ситуацией, где у нее не приняли наличные деньги. Во всех туристических местах наличные принимают без проблем.

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