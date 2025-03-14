Грузия будет добиваться запрета на полеты российских авиакомпаний в Абхазию

Агентство гражданской авиации Грузии (GCAA) обратилось в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с требованием запретить российским авиакомпаниям выполнение рейсов в аэропорт Сухума. Авиавласти страны считают эксплуатацию воздушной гавани незаконной.

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«Иностранная авиакомпания, выполняющая рейсы в оккупированную Абхазию, нарушит основные и основополагающие принципы Чикагской конвенции о международной гражданской авиации», – заявили в агентстве порталу Business Media Georgia.

Там также отметили, что аэропорт Сухума не имеет сертификата годности аэродрома, выданного авиационными властями Грузии. Его использование для приема и отправки пассажирских судов запрещено, если у эксплуатанта нет действующего разрешения от GCAA. При этом Грузия пользуется «решительной и безоговорочной поддержкой» со стороны ICAO, а осуществление перелетов из «незаконно эксплуатируемого аэропорта» является грубым нарушением норм международной гражданской авиации.

Ранее TourDom.ru писал, что 7 февраля был выполнен тестовый рейс в аэропорт Сухума. Перелет из Внуково осуществила авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 21 пассажиром на борту. В Минтрансе тогда заявили, что еще два перевозчика готовы ставить программы в Абхазию. Регулярные рейсы планируется запустить уже летом.

Стоит отметить, что ICAO также блокировало проект возобновления работы аэропорта Сухума. Несмотря на это, воздушная гавань прошла все этапы реконструкции. Тем не менее для авиакомпаний, которые планируют летать в Абхазию, сохраняется риск санкций от Международной организации гражданской авиации.