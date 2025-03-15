Женщина решила выпить на борту самолета за 1,7 миллиона рублей

Чрезмерное употребление алкоголя на борту самолета влетело туристке в копеечку. Во время полета из Великобритании в Египет командир воздушного судна совершил экстренную посадку в Греции, чтобы высадить пьяную пассажирку. Вместо оплаченного отдыха на курорте она оказалась в полицейском участке. В авиакомпании же посчитали дополнительные расходы за прерванный рейс и грозятся взыскать с нее 15 тыс. фунтов стерлингов (1,7 млн руб.).

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Все произошло на рейсе бюджетного авиаперевозчика Wizz Air, направлявшемся из аэропорта Гатвик в Лондоне в Хургаду. Молодая женщина беспрестанно пила алкоголь с самого взлета. Когда же бортпроводники отказались подавать спиртное, она устроила с ними бурную перебранку. По мнению сидевшего на соседнем ряду мужчины, в горячительных напитках ей следовало отказать раньше, пока та была еще во вменяемом состоянии.

В середине полета КВС по громкой связи сделал предупреждение разбушевавшейся туристке, но угроза не подействовала, после чего лайнер посадили в Афинах. В итоге рейс прибыл к месту назначения с опозданием на 2 часа. Незапланированная задержка сорвала обратный вылет, который перенесли на еще более поздний срок из-за переработки экипажа.

В авиакомпании отметили, что количество подобных инцидентов растет, и решили показательно наказать буйную пассажирку. Перевозчик собрался в суд с иском на возмещение перерасхода топлива, увеличения рабочего времени персонала и затрат на проживание в гостинице.

В заявлении греческой полиции сказано, что женщину задержали по обвинению в воспрепятствовании правопорядку. Ее доставили в прокуратуру, а после разбирательств отпустили. О дальнейших приключениях британки подробностей не поступало.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы из Челябинска вместо отдыха в Хургаде провели отпуск в камере. Мужчина и женщина выпили в аэропорту Екатеринбурга и устроили ссору с другими пассажирами при посадке.