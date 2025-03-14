Крупный туроператор поставил чартеры во Вьетнам сразу из восьми городов

Туры во Вьетнам с прямыми рейсами в Нячанг из 8 российских городов появились в продаже у Pegas Touristik. Вылеты запланированы с периодичностью один раз в 10-13 дней на боингах-777-200 авиакомпании «Икар».

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Первыми во Вьетнам полетят туристы из Екатеринбурга - с 19 апреля. Днем позже начнутся рейсы в Казань. Из Шереметьево полетная программа анонсирована с 26 апреля - один раз в 13 дней.

С 27 апреля добавятся вылеты из Санкт-Петербурга с той же частотой. С 30 числа начнутся рейсы из Новосибирска. В планах также Иркутск, Красноярск и Хабаровск. Туры доступны по цене от 240-258 тыс. руб. на двоих.

Маршруты отчасти пересекаются с программами других компаний. Например, с 22 марта из Москвы регулярные рейсы в Нячанг анонсировал «Аэрофлот» с периодичностью дважды в неделю. Туры с этим перелетом продает «Библио-Глобус».

Из четырех городов (Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска) будет сразу по две чартерных цепочки на вьетнамский курорт. Это объясняется тем, что свои рейсы ранее объявил AZUR Air, туры на которых появились в ассортименте Anex и «Интуриста». А в Иркутске в Камрань уже возит туристов «ИрАэро».

В трех городах - Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург - рейсы «Икара» во Вьетнам, наоборот, не имеют альтернативы.

Туры во Вьетнам, скорее всего, окажутся востребованы у туристов: по этому направлению с 2022 года накопился значительный отложенный спрос. Россиян привлекает теплое море, песчаные пляжи, большой выбор курортных отелей и относительно низкие цены на еду и услуги. Еще один плюс - во Вьетнам, так же как и в Таиланд, могут летать на отдых сотрудники МВД.