Иран запускает систему для развития медицинского туризма

Руководство Ирана с начала нового года по иранскому календарю (с 21 марта 2025 года) внедрит комплексную систему управления в области медицинского туризма. Об этом сообщает Tehran Times, партнер сети TV BRICS.

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Инициатива началась с пилотного проекта министерства туризма в провинции Хорасан-Резави в октябре 2024 года, и теперь планируется распространить ее по всей стране. Власти намерены упростить административные процедуры, улучшить межведомственное сотрудничество и максимально использовать потенциал частных медицинских учреждений.

Система направлена на оптимизацию оказания медицинских услуг иностранным пациентам, что поможет разгрузить государственные медицинские учреждения и будет способствовать развитию отрасли. Помимо этого, руководство страны призывает больницы и турфирмы обеспечить работу медиков для оказания экстренной медицинской помощи и продолжить предоставлять бесплатные услуги пациентам в критическом состоянии.

Ожидается, что новая система поможет укрепить позиции государства в качестве одного из ведущих направлений медицинского туризма. Как отмечал ранее министр культурного наследия, ремесел и туризма страны Реза Салехи Амири, Иран планирует принимать не менее 2 млн зарубежных пациентов в год.