Названы главные страхи россиян во время путешествий за границей

Согласно исследованию аналитического центра «АльфаСтрахование», проведенному среди россиян, каждый второй житель страны испытывает страх заболеть во время отпуска за границей. В то же время, каждый четвертый боится стать жертвой преступления, потерять документы или не иметь возможности вернуться домой.

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Также из опрошенных 37% переживают за качество медицинского обслуживания в других странах. 13% обеспокоены возможностью попасть в ДТП или другую чрезвычайную ситуацию, что может потребовать медицинской помощи, при этом не все местные учреждения смогут обеспечить должное лечение. 9% россиян заранее выбирают места с развитыми медицинскими инфраструктурами, чтобы чувствовать себя более уверенно во время отдыха.

Также значительная часть респондентов (29%) опасается потеряться в незнакомых местах. 16% добавляют, что испытывают этот страх из-за недостаточных знаний иностранных языков, что может усложнить возвращение домой. 22% опрошенных предпочитают выбирать проверенные маршруты, а 11% выбирают одни и те же места каждый год из-за опасений. 8% предпочитают организованные туры, чтобы избежать стрессов, связанных с самостоятельным планированием.

14% россиян переживают, что отпуск может обойтись дороже запланированного, и они не смогут обеспечить себя необходимыми средствами. Еще 12% беспокоятся о возможных транспортных проблемах, таких как отмены рейсов, задержки трансферов или пробки, что может привести к опозданию на самолет.

Кроме того, 7% респондентов хотя бы раз отказывались от поездок из-за этих и других страхов, включая опасения, связанные с пандемией, передает Газета.Ru.

Ранее эксперты рассказали, каких волн стоит опасаться во время отдыха на море. Также накануне стало известно, где планируют провести свой отпуск весной жители Москвы и Санкт-Петербурга.