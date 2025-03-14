Исследование показало главные страхи россиян во время путешествий за границей

runews24.ru

Согласно исследованию аналитического центра «АльфаСтрахование», проведенному среди россиян, каждый второй житель страны испытывает страх заболеть во время отпуска за границей. В то же время, каждый четвертый боится стать жертвой преступления, потерять документы или не иметь возможности вернуться домой.

Названы главные страхи россиян во время путешествий за границей
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Также из опрошенных 37% переживают за качество медицинского обслуживания в других странах. 13% обеспокоены возможностью попасть в ДТП или другую чрезвычайную ситуацию, что может потребовать медицинской помощи, при этом не все местные учреждения смогут обеспечить должное лечение. 9% россиян заранее выбирают места с развитыми медицинскими инфраструктурами, чтобы чувствовать себя более уверенно во время отдыха.

Также значительная часть респондентов (29%) опасается потеряться в незнакомых местах. 16% добавляют, что испытывают этот страх из-за недостаточных знаний иностранных языков, что может усложнить возвращение домой. 22% опрошенных предпочитают выбирать проверенные маршруты, а 11% выбирают одни и те же места каждый год из-за опасений. 8% предпочитают организованные туры, чтобы избежать стрессов, связанных с самостоятельным планированием.

14% россиян переживают, что отпуск может обойтись дороже запланированного, и они не смогут обеспечить себя необходимыми средствами. Еще 12% беспокоятся о возможных транспортных проблемах, таких как отмены рейсов, задержки трансферов или пробки, что может привести к опозданию на самолет.

Кроме того, 7% респондентов хотя бы раз отказывались от поездок из-за этих и других страхов, включая опасения, связанные с пандемией, передает Газета.Ru.

Ранее эксперты рассказали, каких волн стоит опасаться во время отдыха на море. Также накануне стало известно, где планируют провести свой отпуск весной жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Отдых за границей