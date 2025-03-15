Туроператоры ответили, в какую страну увеличится турпоток

Туроператоры прогнозируют активный рост продаж туров в Абхазию
Спрос на летние туры в Абхазию активизировался сразу после выборов в республике, в ближайшее время прогнозируется активный рост продаж. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
«Спрос на летние туры в Абхазии активизировался сразу после выборов в республике. Стало поступать больше звонков от туристов. В ближайшее время прогнозируем активный рост продаж. При этом около 30% летних туров в Абхазию уже реализованы операторами на стадии раннего бронирования, а к маю этот показатель может составить 60%», — сказал он.