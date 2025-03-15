Туроператоры ответили, в какую страну увеличится турпоток

Спрос на летние туры в Абхазию активизировался сразу после выборов в республике, в ближайшее время прогнозируется активный рост продаж. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

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