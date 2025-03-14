МИД России изменил позицию по поводу поездок в Абхазию

МИД России отменил рекомендацию для сограждан воздержаться от поездок в Абхазию, поскольку обстановка в республике нормализовалась. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В министерстве добавили, что обе страны находятся на контакте по вопросам правопорядка и безопасности туристов.

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились на отдых в Абхазию, эксперты туротрасли отмечают всплеск интереса к курортам республики. По данным специалистов, число ранних бронирований гостиниц и других объектов размещения в регионе в 2025 году значительно увеличилось.

В ноябре 2024 года официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян воздержаться от поездок в Абхазию, в том числе туристических. Дипломат отметила, что в закавказской республике сложилась кризисная ситуация, и это, вне зависимости от ее исхода, тормозит развитие страны.