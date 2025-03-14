Попасть на Сейшелы из России станет труднее

В «Аэрофлоте» подтвердили, что не будут продлевать полетную программу на Сейшелы. Рейсы на курорт приостановят с середины мая. Об этом перевозчик предупредил в агентской рассылке.

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«Информируем вас о том, что в связи с производственной необходимостью рейсы ПАО "Аэрофлот" SU244/245 в направлении в/из SEZ (Сейшельские острова) на даты с 16.05.2025 отменены», – говорится в сообщении.

Ранее TourDom.ru писал, что еще в феврале ряд туристических СМИ сообщили о внезапном снятии программы нацпера на Сейшелы. Однако тогда речь шла о небольшой корректировке расписания.

Как пояснили источники издания, рейсы на данном направлении как раз планировалось выполнять до середины мая. Сейшелы – сезонное направление у «Аэрофлота», круглогодичной программы авиакомпания не объявляла.

Добавим, что туры на указанных перелетах доступны и в системе бронирования Библио-Глобуса, туроператора, чьим стратегическим партнером по туристической авиаперевозке выступает «Аэрофлот».