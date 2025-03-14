Тревел-блогер рассказал, сколько стоят продукты во Франции

Россиянин побывал во Франции и раскрыл цены на продукты в местном супермаркете. Своими наблюдениями он поделился в блоге «Беспорядочные путешествия» на платформе «Дзен».

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Автор пояснил, что магазин Carrefour в Париже, куда он зашел, ориентирован на людей с достатком выше среднего. Он решил сравнить стоимость продуктов с ценниками в российском «Перекрестке».

Так, картофель во французском супермаркете продавался по 120-160 рублей за килограмм (в России — от 57 до 109 рублей за кило). Лук оказался еще дороже: 269 рублей за килограмм против 69 рублей в российском магазине.

Морковь во Франции стоила 129 рублей за кило, томаты — 369 рублей, перец — от 499 рублей, баклажаны — от 389 рублей за килограмм. Капуста в России оказалась значительно дешевле французской: 47 рублей за кило против 359.

Большинство фруктов в Париже оказалось дороже, чем в российском магазине. Яблоки там стоили от 279 рублей за килограмм, груши — от 479 рублей, апельсины — от 299 рублей, мандарины — от 369 рублей.

Россиянина особенно удивили цены на ягоды во Франции: клубника стоила 3,6 тысячи рублей за килограмм, а голубика — 2,8 тысячи.

Ранее российская тревел-блогерша зашла в супермаркет в Омане и рассказала о стоимости продуктов. Ее удивили демократичные цены.