Россиянин побывал в Азии и оказался разочарован

Российский путешественник Алексей Кутовой побывал в Юго-Восточной Азии и назвал пять популярных курортов, испортившихся за последние годы. Их список он раскрыл в личном канале «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

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В первую очередь автор вспомнил Бали, который, по его словам, после пандемии сильно подорожал и заполнился иностранцами.

«Бали превратился в элитный курорт для богатых экспатов и блогеров, а его старый дух свободы растворился в толпах и ценниках», — пожаловался он.

Также Кутовой добавил в перечень и тайскую Паттайю. Он рассказал, что курорт всегда был шумным и многолюдным, однако раньше цены были значительно ниже. По мнению блогера, при нынешней дороговизне «этот карнавал теряет былую притягательность».

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Аналогичную тенденцию путешественник заметил на Пхукете.

«Инвесторы из Китая и Европы превращают Пхукет в зону вилл за миллионы долларов, — отметил Кутовой. — Остров сохранил свою красоту, но теперь она для тех, кто готов платить больше».

В число испортившихся курортов автор также включил вьетнамские Нячанг и Дананг. По его словам, в последние годы города стали магнитом для цифровых кочевников и утонули в стройках.

Ранее Кутовой раскрыл причины «бегства» соотечественников из Таиланда. Он обратил внимание, что в стране трудно найти легальную работу, а также завести друзей среди местных жителей.