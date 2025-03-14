Безвиз и удобная логистика. Что привлекает российских туристов в Беларуси?
Турпоток между Россией и Беларусью стабильно растет. Ежегодно он повышается почти вдвое. Какие меры предпринимают страны для развития единого туристического пространства, телеканалу «МИР 24» рассказал директор Национального агентства по туризму Республики Беларусь Дмитрий Морозов.
Удобная логистика, безвиз, отсутствие языковых барьеров — все это способствует тому, что у граждан двух стран вырос интерес к друг к другу. Традиционно к соседям российские туристы едут для посещения достопримечательностей и оздоровления организма. В среднем они проводят в стране от трех дней до месяца.
«Мы видим очень большое количество туристов, которые прибывают на скоростных поездах. У них частотность и объемы перевозок очень удобные. Авиасообщение — важный элемент туризма, но оно имеет ограничение по вместимости. Железнодорожный транспорт тут выигрывает. Вместе с тем, колоссальное количество туристов приезжает на своих автомобилях», — пояснил эксперт.
В этом году, учитывая День Победы, наблюдается увеличение интереса обеих стран к историческим маршрутам по местам боевой славы.
«Туристы из России едут по знаковым местам — Хатынь, Брестская крепость, мемориальные комплексы в разных регионах страны. Все эти места могут раскрыть тематику нашей общей истории, которая в Беларуси чтится. Строятся мемориальные комплексы на местах трагедий, схожих с Хатынской трагедией. Открываются новые музейные экспозиции в уже известных местах. В Брестской крепости настолько большой поток, что не хватает местных ресурсов музея, чтобы такое количество обслужить», — рассказал Дмитрий Морозов.
По мнению эксперта, чтобы справиться с туристическим потоком и перенаправить его, необходимо интегрировать новые объекты в туристические программы.
«В Минске есть музей лагеря для военнопленных «Шталаг-352. Замечательный мемориал. Там сохранились постройки на территории бывшего лагеря. Его целесообразно музеефицировать. Он был бы единственным музеефицированным бывшим концентрационным лагерем на территории бывшего СССР. У него богатейший потенциал, как у Хатыни», — отметил Дмитрий Морозов.
Границ для туристов обеих стран фактически нет, комментирует эксперт. Поэтому главная задача для отрасли сейчас — привлечь в новом сезоне китайских и индийских туристов через безвизовые маршруты со свободной границей между Россией и Беларусью.