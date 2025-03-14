Что привлекает российских туристов в Беларуси

Турпоток между Россией и Беларусью стабильно растет. Ежегодно он повышается почти вдвое. Какие меры предпринимают страны для развития единого туристического пространства, телеканалу «МИР 24» рассказал директор Национального агентства по туризму Республики Беларусь Дмитрий Морозов.

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Удобная логистика, безвиз, отсутствие языковых барьеров — все это способствует тому, что у граждан двух стран вырос интерес к друг к другу. Традиционно к соседям российские туристы едут для посещения достопримечательностей и оздоровления организма. В среднем они проводят в стране от трех дней до месяца.

«Мы видим очень большое количество туристов, которые прибывают на скоростных поездах. У них частотность и объемы перевозок очень удобные. Авиасообщение — важный элемент туризма, но оно имеет ограничение по вместимости. Железнодорожный транспорт тут выигрывает. Вместе с тем, колоссальное количество туристов приезжает на своих автомобилях», — пояснил эксперт.

В этом году, учитывая День Победы, наблюдается увеличение интереса обеих стран к историческим маршрутам по местам боевой славы.

«Туристы из России едут по знаковым местам — Хатынь, Брестская крепость, мемориальные комплексы в разных регионах страны. Все эти места могут раскрыть тематику нашей общей истории, которая в Беларуси чтится. Строятся мемориальные комплексы на местах трагедий, схожих с Хатынской трагедией. Открываются новые музейные экспозиции в уже известных местах. В Брестской крепости настолько большой поток, что не хватает местных ресурсов музея, чтобы такое количество обслужить», — рассказал Дмитрий Морозов.

По мнению эксперта, чтобы справиться с туристическим потоком и перенаправить его, необходимо интегрировать новые объекты в туристические программы.

«В Минске есть музей лагеря для военнопленных «Шталаг-352. Замечательный мемориал. Там сохранились постройки на территории бывшего лагеря. Его целесообразно музеефицировать. Он был бы единственным музеефицированным бывшим концентрационным лагерем на территории бывшего СССР. У него богатейший потенциал, как у Хатыни», — отметил Дмитрий Морозов.

Границ для туристов обеих стран фактически нет, комментирует эксперт. Поэтому главная задача для отрасли сейчас — привлечь в новом сезоне китайских и индийских туристов через безвизовые маршруты со свободной границей между Россией и Беларусью.