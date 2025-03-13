Стало известно, сколько рейсов заявлено на Эгейское побережье Турции из Сочи

В расписании аэропорта Сочи на летний сезон заявлено столько же рейсов на Эгейское побережье Турции, сколько и на Анталийское. В Даламан намечено пять вылетов в неделю, в Бодрум – два, что в сумме дает то же число, что и в Анталью, – семь.

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Как отмечают представители крупных туроператоров, тренд на увеличение доли туров на Эгейское побережье в общих объемах предложений по Турции наметился еще в прошлом году. Полетные программы на лето еще верстаются, но большего, чем прежде, акцента на Даламан и Бодрум, вероятно, можно ожидать не только из Сочи, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, ряда других крупных городов. Это объясняется несколькими причинами. Формат отдыха на Эгейском побережье ближе к европейскому, за пределами гостиниц хорошо развита инфраструктура, что нравится туристам, которые прежде любили пляжный отдых в Европе, но в нынешних условиях не готовы к утомительным перелетам с пересадками. А до Даламана или Бодрума из Москвы можно долететь всего за 4 часа. Привлекает туристов и более мягкий – как правило, не столь жаркий, как в Анталье, – климат.

Отдых на Эгейском побережье в среднем обходится дороже, чем на Анталийском. Во всяком случае, если туристы выбирают гостиницу, предлагающую только завтраки или полупансион, им приходится дополнительно тратиться на питание вне отеля. Однако спрос на такой формат растет, отмечают в туркомпаниях. Выездной туризм в последние годы становится далеко не бюджетным, поездки сейчас может себе позволить более обеспеченная публика, чем прежде. Это обстоятельство учитывают и туроператоры при формировании своих программ.

Отметим, что у одного из участников рынка особое мнение. Как полагает представитель крупного туроператора, говорить о повсеместном тренде на увеличение интереса туристов к отдыху на Эгейском побережье преждевременно. Ситуацию с большим числом рейсов в Даламан и Бодрум из Сочи он считает локальной и объясняет ее коротким перелетом в Турцию: время в пути – всего два часа, что делает туры менее дорогими, чем из других городов.

«Возможно, авиаперевозчики не смогли получить достаточное количество слотов на Анталью в сочинском аэропорту и вынуждены ставить рейсы на Эгейское побережье», – добавляет он.

Ранее мы писали о том, что несколько крупных банков пообещали наладить для туристов в Турции расчеты по QR-кодам.