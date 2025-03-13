Итальянские консулы назначают встречи туристам для проверки документов

Невероятные приключения с итальянскими консулами в России продолжаются. В последнее время представительство страны в Петербурге ввело новую практику по работе с туристами. Итальянские дипломаты просят заявителей на шенген лично посетить консульство, чтобы принести им одну из справок.

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Речь о выписке из трудовой книжки о своей рабочей деятельности за последние 10 лет. Этот документ стал обязательным в конце прошлого года. И – внимание! – он электронный. Документ, который хотят увидеть консулы, имеет цифровую подпись, его вполне можно высылать по электронной почте. Более того, его прикладывают к пакету документов при их подаче в визовом центре. Тем не менее прийти ногами в консульство все равно надо.

Как утверждают сотрудники визовых агентств, в марте подобные просьбы были хоть и не массовыми, но и не единичными. Проследить определенную закономерность, в каких случаях это происходит, пока что не получилось. Явиться в консульство нужно в строго обозначенный период, который самостоятельно определила дипмиссия. Туристам выделяют конкретную дату и коридор в один час.

Ранее TourDom.ru писал, что туристам советуют поторопиться с оформлением виз в Европу, а визовый центр Франции передумал повышать сервисный сбор.