В МИД России заявили о работе РФ и КНР над оптимизацией визового режима

Россия и Китай ведут работу по внесению изменений в межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, чтобы создать еще более благоприятные условия для взаимных путешествий. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.
Она отметила, что туристы из России и Китая активно используют возможности безвизового режима.
«В 2024 году подобным инструментом воспользовались свыше 1 млн человек, в том числе 567 тысяч китайских туристов и 468 тысяч россиян. Практически 50 на 50 процентов, наверное, с небольшим перевесом в сторону китайских туристов», — Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
По словам дипломата, одна из ключевых задач профильных ведомств – не только создавать условия для путешествий и укрепления туристических связей между странами, но и способствовать взаимному ознакомлению народов, особенно с учетом протяженной границы между Россией и Китаем.
Захарова напомнила, что граждане КНР могут получить многократную туристическую визу на шесть месяцев при наличии брони в зарегистрированной гостинице. Помимо этого, доступна единая электронная виза (ЕЭВ) сроком на 60 дней, которая позволяет находиться в РФ до 16 суток. Она добавила, что в ближайшее время планируется увеличить срок действия ЕЭВ до 120 дней, а разрешенный период пребывания – до 30 суток.