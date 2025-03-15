В МИД России заявили о работе РФ и КНР над оптимизацией визового режима

Россия и Китай ведут работу по внесению изменений в межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, чтобы создать еще более благоприятные условия для взаимных путешествий. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

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Она отметила, что туристы из России и Китая активно используют возможности безвизового режима.

«В 2024 году подобным инструментом воспользовались свыше 1 млн человек, в том числе 567 тысяч китайских туристов и 468 тысяч россиян. Практически 50 на 50 процентов, наверное, с небольшим перевесом в сторону китайских туристов», — Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

По словам дипломата, одна из ключевых задач профильных ведомств – не только создавать условия для путешествий и укрепления туристических связей между странами, но и способствовать взаимному ознакомлению народов, особенно с учетом протяженной границы между Россией и Китаем.

Захарова напомнила, что граждане КНР могут получить многократную туристическую визу на шесть месяцев при наличии брони в зарегистрированной гостинице. Помимо этого, доступна единая электронная виза (ЕЭВ) сроком на 60 дней, которая позволяет находиться в РФ до 16 суток. Она добавила, что в ближайшее время планируется увеличить срок действия ЕЭВ до 120 дней, а разрешенный период пребывания – до 30 суток.