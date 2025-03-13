Остров Бали полностью закроют на один день в марте

Туристам, собирающимся на Бали в конце марта, нужно быть готовыми провести одни сутки взаперти. В этом году балийский Новый год – Хари Рая Ньепи – отмечается 29 марта. И начинается он со дня молчания, самоанализа и очищения. В это время будут закрыты аэропорт, все гавани, туристические достопримечательности, магазины, кафе и рестораны. Туристы должны находиться на территории отелей или арендуемого жилья. Выходить на улицу можно только в случае острой необходимости – за соблюдением правил будет следить полиция. Поэтому рекомендуется заранее запастись едой и водой, книгами, фильмами и обязательно наушниками, так как в этот день необходимо соблюдать тишину.

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Во время Ньепи также запрещено включать свет и разжигать огонь. В одних отелях вообще отключают электричество, в других просят постояльцев плотно задергивать шторы и приглушать освещение. Все запреты будут действовать с 06:00 утра 29 марта до 06:00 утра 30 марта.

А вот накануне Ньепи и на следующий день после него туристов ждет множество развлечений. Так, вечером 28 марта в разных частях острова пройдут парады монстров (ого-ого), которые завершатся на пляжах или центральных площадях поселений сжиганием чучел. Можно стать свидетелем петушиных боев: это единственный день, когда их разрешено проводить официально, как часть религиозной церемонии. А 30 марта будет отмечаться праздник высвобождения огня: в этот день принято много общаться и ходить в гости. Все туристические достопримечательности, аттракционы, развлекательные заведения, торговые центры, гавани и аэропорт будут снова открыты. Но часть кафе и ресторанов могут не работать.

Кроме того, туристам нужно иметь в виду, что балийский Новый год в этом году совпадает с окончанием священного месяца Рамадан – Ид аль-Фитр (31 марта). В связи с этим объявлены официальные каникулы, они продлятся с 28 марта по 7 апреля. Ожидается, что десятки миллионов индонезийцев в это время отправятся в гости к родственникам или путешествие по стране.

Максимальная загруженность воздушных и морских портов, а также автотрасс прогнозируется в первый и предпоследний день праздничной декады. Согласно предварительным расчетам, заполняемость гостиниц на Бали по сравнению с прошлым годом вырастет на 20%, трафик на дорогах – на 50%, а пассажиропоток в международном аэропорту Нгурах Рай – на 10%.

Ранее TourDom.ru писал, что во время священного месяца Рамадан в мусульманских странах туристов просят не курить и не оголяться.